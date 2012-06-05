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Yaşam

Bebelere Facebook

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir habere göre Facebook üye olmak için belirlenen 13 yaş sınırını daha aşağıya çekmeyi planlıyor

05 Haziran 2012 18:19

Hâlihazırda Facebook’a üye olabilmek için en az 13 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bu bağlamda üyelik başvurusu sırasında kullanıcıya yaşı soruluyor ve kullanıcının 13 yaş altı olduğunu belirtmesi halinde bilgisayara gönderilen bir cookie dosyası aracılığıyla üyeliğe izin verilmiyor. Ancak yaşın olduğundan yüksek söylenmesi halinde bu işlem gerçekleşmiyor ve bu şekilde üyeliğin kolayca gerçekleştirilebilmesi mümkün.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Facebook, ebeveynlerinin sayfalarına bağlı olarak çocuklar için Facebook hesabı oluşturulması seçeneğini test ediyor. Aileler bu şekilde çocuklarının kiminle arkadaşlık ettiğini ve hangi uygulamaları kullandığını takip edip, sınırlayabilecek.


Çoğu aile durumdan haberdar


Facebook'un 13 yaş sınırına rağmen birçok çocuğun yaşı hakkında yalan söyleyerek sosyal ağa üye olduğu kaydediliyor. Hatta pek çok ebeveyn çocuğunu bu bağlamda destekliyor ya da onun adına hesap açıyor.

Wall Street Journal'ın haberinde, Microsoft'un yaptırdığı bir ankete göre ailelerin yüzde 36'sının çocuklarının 13 yaşından önce Facebook kullanmaya başladıklarını bildikleri kaydediliyor. Amerikan tüketici dergisi Consumer Reports da geçtiğimiz yıl 13 yaşından küçük yaklaşık 7,5 milyon Facebook kullanıcısı olduğunu, bunların 5 milyonunun 10 yaşın altında olduğunu açıklamıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)

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