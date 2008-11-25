Bebekleriyle oynayan fahişe

Beren Saat ilk sinema filmi “Güz Sancısı”nda evinde bebekleriyle oynayan hayat kadını Elena’yı canlandırıyor. Saat bu rolü için Rum aksanıyla konuşma dersleri aldı



KANAL D’de yayınlanan “Aşk-ı Memnu”nun Bihter’i Beren Saat, ilk sinema filmi için kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Tomris Giritlioğlu’nun yaptığı, 6-7 Eylül olaylarını anlatan “Güz Sancısı” filmi, Yılmaz Karakoyunlu’nun aynı adlı eserinden senaryolaştırıldı. Filmde Beren Saat, Elena isimli İstanbul’da yaşayan 25 yaşında bir Rum fahişeyi oynuyor. Saat rolü için “Canlandırması cesaret ister ve bir daha kolay kolay böyle bir karakteri canlandıran çıkmaz” dedi.



Saat ilk filmi için aksan dersi aldı



“Güz Sancısı”nda bir Rum fahişeyi oynayan Beren Saat, “Canlandırmak cesaret ister” dediği rolünün hakkını vermek için aksan dersi aldı



Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden beyazcama uyarlanan “Aşk - ı Memnu” isimli dizide Bihter karakterini canlandıran Beren Saat, şansını şimdi beyazperdede deniyor...

Saat, ilk sinema filmi “Güz Sancı”sında başrolü Murat Yıldırım, Okan Yalabıyık, Belçim Bilgin Erdoğan, Tuncel Kurtiz ve Zeliha Berksoy’la paylaşıyor. Yönetmenliğini Tomris Giritlioğlu’nun yaptığı, 6- 7 Eylül olaylarını anlatan “Güz Sancısı” filmi Yılmaz Karakoyunlu’nun aynı adlı eserinden senaryolaştırıldı.



Masum ve saf bir kadın



23 Ocak’ta vizyona girecek olan Güz Sancısı filminde Beren Saat, Elena isimli 25 yaşında İstanbul’da yaşayan Rum bir fahişeyi oynuyor.

Zor hayat koşulları altında kendi tercihi olmayan bir hayat biçimini yaşayan Elena, fark edilmemesi olanaksız bir biçimde masum, saf ve iyi niyetli olmasına karşın bir anda feleğin çemberinden geçmiş birine dönüşebiliyor.



Filmde işini yaptıktan sonra evine gidip bebekleriyle oynayan bir hayat kadınını canlandıran Beren Saat’in Rum aksanıyla konuşması da dikkat çekiyor.



‘Herkes canlandıramaz’



Saat, “Canlandırması cesaret ister ve bir daha kolay kolay böyle bir karakteri canlandıran çıkmaz” dediği rolü için aksan dersi aldı.



