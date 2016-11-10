Bebeklerini acil servise kaldıran aileye 'taksirle öldürme' suçlaması!

Kırklareli'nde 2 yaşındaki bebeklerini sabaha karşı acil servise kaldıran aile, ‘şüpheli’ oldu. Kırklareli’nde 2 yaşındaki Sedef Ö. kalbi durmuş olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen minik kızın 18 günlük kardeşinin geçen yıl öldüğü ortaya çıkınca, savcılık anne ve baba hakkında 'taksirle öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, iddiaya göre salı gecesi saat 04.30 sıralarında sobaya odun atmak için kalkan Gözde Ö., üzerini örtmek için yanına gittiği 2 yaşındaki kızı Sedef’in dudaklarının morardığını fark etti. Hemen ambulans çağırıp kızını hastaneye götürdü. Acil servise kaldırılan minik kızın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı. Hayata geri döndürülen minik Sedef ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan minik kızyoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hastane kayıtlarından geçen yıl, minik Sedef’in 18 günlük kardeşi Salih’in hayatını kaybettiği belirlenince olayın seyri değişti. Nöbetçi savcının talimatıyla anne ve baba hakkında ‘taksirle öldürme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Polis, ölen Salih ile yaşam savaşı veren Sedef’in dosyalarını incelemeye aldı. Hâlâ hastanedeki çocuklarının başında bekleyen çiftin ifadesi henüz alınamadı.

"Ciğerine süt kaçtı" iddiası

Kızı rahatsızlandığında evde olmadığını belirten baba Sabri Ö., soruşturmadan da haberinin olmadığını söyledi. "Gece vardiyasında çalıştığım için o saatte fabrikadaydım" diyen Sabri Ö., şöyle devam etti:

"Kızım yoğun bakımda. Beyin kanaması geçirdiği söylendi. Doktorlar ‘Genetik olabilir’ diyor. Eşimin babası ve halasının oğlu da beyin kanaması geçirmiş. İşe giderken gayet sağlıklıydı. ‘Hayırlı işler baba’ deyip öptü. Geçen yıl da 18 günlük oğlum Salih aniden rahatsızlanıp öldü. Doktorlar ciğerlerine kaçan süt nedeniyle öldüğünü söyledi. Şimdi de Sedef için ‘Her şeye hazırlıklı olun’ diyorlar....”