Bebeklerini 25 dolara satmak istediler

T24- California'ya bağlı Salinas kentinde, dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Wal Mart'ın önünde kendi öz çocuklarını satmaya kalkan Patrick Fousek (28) Samatha Tomasini (20) tutuklanarak hapse kondu.



Amerikalı çiftin, 25 dolar değer biçtikleri öz çocuklarını satılığa çıkarması Amerikan kamuoyunda şok etkisi yarattı.



Salinas polisinin yaptığı açıklamaya göre, baba Patrick Fousek, Wall Mart alışveriş merkezinin önünde, otoparktaki araçlarından inen iki kadına yaklaşarak, cep telefonlarını kullanmak için ricada bulundu.



Fousek, kadınlardan birinin cep telefonunu vermesi üzerine, aradığı kişi ile konuşurken, tanımadığı kadınlar da kucağındaki 6 aylık bebekle oynamaya ve ilgisini çekmeye çalıştı.



Telefon konuşmasını bitiren baba Patrick Fousek, telefonunu ödünç aldığı kadınlara, isterlerse bebeği satın alabileceklerini ve fiyatının 25 dolar olduğunu söyledi.



Adamın kendileri ile dalga geçtiğini ya da şaka yaptığını düşünen kadınlar, adamın bebeği kucaklarına tutuşturup '25 dolar verin, alın gidin' sözleri ve ısrarlı tutumu üzerine ne yapacaklarını şaşırdı.



Kendi öz çocuğunu hiç tanımadığı kişilere satmaya yeltenen Fousek, kadınlardan olumlu bir tepki gelmemesi üzerine hızla uzaklaşarak, bebeğin annesi Samatha Tomasi'nin içinde beklediği araca yöneldi.



Anne baba, satmak istedikleri bebekleriyle birlikte arabayla uzaklaşırken, iki kadın aracın plakasını alarak durumu hemen polise bildirdi.



Araştırmalar sonucu evlerine uyuşturucu etkisinde oldukları da belirlenen çift, bebeğin güvenliğini tehlikeye sokmak, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından tutuklanarak Monterey Bölge Cezaevi'ne kondu.



Anne babasının 25 dolar karşılığında satmaya çalıştığı 6 aylık bebek de ABD Çocuk Koruma Servisi'ne teslim edildi.