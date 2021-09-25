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Bebeklerine yanlış aşı vurulan aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu

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25 Eylül 2021 07:13

İzmir’de bir sağlık ocağında bir aylık bebeğe hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech aşısının vurulmasının ortaya çıkmasının ardından aile suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan ailenin avukatı Dilek Güzel, “Yanlış aşı vuranlar ile ilgili yasal süreç başlattık. Müvekkillerim sürecin başından itibaren, toplumsal ve bireysel bağışıklık için aşılamanın önemli olduğunu düşünen, kendileri aşı olmuş kişilerdir. Kesinlikle aşı karşıtlığı yoktur. Hatası olanların cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.  Avukat Güzel, ayrıca yanlış aşıyı vuran sağlık çalışanının halen görevde olduğunu belirtti. Ailenin suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu kişiler hakkında “taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Yaşanan aşı skandalındaki süreci anlatan ailenin avukatı, “Aile, bir aylık bebeklerini yenidoğan aşı takvimine uygun olarak 30’uncu gün aşısı (hepatit aşısı) yapılmak üzere mahalledeki Aile Hekimliği Birimi’ne götürüyor, burada aşı uygulanıyor. Aradan iki saat sonra aile hekimliğindeki görevlilerce eve gelerek hepatit aşısı yerine korona aşısı uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söyleniyor. Bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi çocuk enfeksiyon bölümüne yatışı yapılmış ve bebek burada bir hafta süreyle takip edilmiştir” dedi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı” iddiası tartışma yaratmıştı. Kurugöl söz konusu durumu yaşayan bir bebek olduğunu, ilk aşıları yapılırken karışıklık yalandığını, ardından İl Sağlık Müdürlü tarafından bebeğin kendilerine yönlendirildiğini anlatmıştı. Yanlış aşı vurulan bebeğin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Prof. Kurugöl, “Vurgulamak istediğim şey şudur; bir küçük bebekte bile yan etki yapmayacak kadar güvenli bir aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar” demişti.

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