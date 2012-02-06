Bebeklerin sigortası otomatik yapılacak



T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu, önemli bir adım attı. Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı yazılımları birleştirildi. Böylece aktivasyon işleminin otomatik olarak yapılması sağlandı.





İsa Yazar'ın Zaman gazeteside yer alan haberine göre; yeni işe giren ya da çocuğu olanlar, SGK'nın yolunu tutarak kuyruklarda beklemek zorunda kalmayacak. Ayrıca ölen sigortalıdan usulsüz yardım alanlar da sistem sayesinde yakayı ele verecek. Zaman'a bilgi veren SGK Başkanı Fatih Acar, daha önce 4 ilde pilot uygulaması yapılan SPAS'ın geçen hafta itibarıyla tüm Türkiye'de devreye girdiğini açıkladı. Bu sistemle birlikte aktivasyon yaptırma zorunluluğuna son verdiklerini söyleyen Fatih Acar, yeni uygulamanın ekonomiye katkısının ise 475 milyon lira olacağını belirtti.



SGK Başkanı Fatih Acar "Günde ortalama 120 bin kişi sağlık aktivasyonu yaptırıyor. Sistemin devreye girmesiyle il müdürlüklerine başvuru sayısı 4'te 3 azaldı. Ayrıca Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanma son bulacak. Ölen sigortalılar üzerinden yersiz sağlık yardımı alanlar söz konusuydu. Online sorgulama ile bu yersiz yardımlar da son bulacak." dedi. İlk kez sigortalı olanlar ile çalışanların yeni doğan çocuklarının sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli olan aktivasyon işlemleri, artık otomatik olarak yapılacak. Şimdiye kadar SGK il müdürlüklerine gidip aktivasyon yaptırılması gerekiyordu.



Çoğunlukla bu durumu bilmeyen çalışanlar, özellikle yeni doğan çocuklarını hastaneye götürdüklerinde aktivasyon gerektiğini öğreniyorlar. Sağlık hizmeti almayan taze babalar, çocuğunu ve eşini hastane bırakıp SGK'nın yolunu tutuyordu. Yaşanan bu mağduriyeti dikkate alan SGK, önemli bir adım attı. Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı yazılımları birleştirildi. Böylece aktivasyon işleminin otomatik olarak yapılması sağlandı. Yeni işe giren ya da çocuğu olan, SGK'nın yolunu tutmayacak.



Ayrıca ölen sigortalıdan usulsüz yardım alanlar da sistem sayesinde yakayı ele verecek. SGK Başkanı Fatih Acar, daha önce 4 ilde pilot uygulaması yapılan SPAS'ın geçen hafta itibarıyla tüm Türkiye'de devreye girdiğini açıkladı. Acar, bu sistemle aktivasyon yaptırma zorunluluğuna son verdiklerini söyledi. Bu sistemin ekonomiye katkısının 475 milyon lira olacağını belirten Acar, "Günde ortalama 120 bin kişi sağlık aktivasyonu yaptırıyor. Sistemin devreye girmesiyle il müdürlüklerine başvuru sayısı 4'te 3 azaldı. Ayrıca Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanma son bulacak. Ölen sigortalılar üzerinden yersiz sağlık yardımı alanlar söz konusuydu. Online sorgulama ile bu yersiz yardımlar da son bulacak." dedi.



Bu sistemin devreye girmesinden önce sağlık aktivasyon işlemleri için yetki şifresi verilen personel sayısının yaklaşık 3 bin 900 olduğunu söyleyen Acar, "Personel asli işlerine geri döndü. Yaklaşık 1200 personel tasarrufu sağladık. Bu kalemde yıllık tasarrufumuz 36 milyon TL." dedi. Vatandaş açısından ise geliş gidiş yol parası ve zaman harcanmasının son bulacağını söyleyen SGK Başkanı, "Günlük aktivasyon yaptıran 120 bin kişiden 90 bini artık il müdürlüklerine gelip gitmiyor. Yapacakları yol parası ve benzeri harcamaları ceplerinde kalıyor." dedi.





