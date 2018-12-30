Bebeklerin genetiğini değiştirdiği öne sürülen bilim insanı gözetim altında tutuluyor

Tüp bebek tedavisi gören 7 çifte ait embriyoların DNA'larında değişiklik yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli bilim insanı Hı Cienkui'nin görev yaptığı üniversitenin konuk evinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

New York Times'ın haberine göre, bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddialarıyla gündeme gelen Çinli bilim insanı Hı Cienkui, görev yaptığı Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SUST) kampüsünde yer alan ve misafirhane olarak kullanılan 4 katlı apartmanda, polis, üniversite ya da başka bir resmi kurumla ilişkili olup olmadığı bilinmeyen koruma görevlilerinin gözetimi altında bulunuyor.



Hı, kasım ayı sonunda Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirilen "İnsan Genomunun Düzenlemesi İkinci Uluslararası Zirvesi"nde açıkladığı çalışmasının ardından ilk kez misafirhanenin yüksek demirlerle çevrili balkonunda görüntülendi.



Habere göre meslektaşı Li Çaoyü, görüntülerdeki kişinin Hı olduğunu doğrularken, misafirhanenin bir çalışanı da odada kalan kişinin Dr. Hı olduğunu söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.



Hı'nın zirveden sonra herhangi bir yerde görülmediği ve nerede olduğunun bilinmediği belirtilmişti. Hı'nın gözetim altında tutulmak üzere Şıncın kentine götürüldüğü ve SUST kampüsünde ev hapsinde tutuluyor olabileceği ileri sürülmüştü.