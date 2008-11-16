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Sağlık

Bebeklerin damak zevki ilk 3 ayda oluşuyor

Amerikalı bilim insanları, bebeklerin ilk üç ayda yedikleri gıdaların türünün, ileriki damak zevkini belirlediğini kaydettiler.

16 Kasım 2008 02:00

Amerikalı bilim insanları, bebeklerin ilk üç ayda yedikleri gıdaların türünün, ileriki damak zevkini belirlediğini kaydettiler. Anne sütü içen bebeklerin damak zevkinin de büyük ihtimalle annenin yedikleriyle belirlendiği belirtildi. 

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Pediatrics dergisinde yayımlanan habere göre, Philadelphia’daki Monell Merkezi’nde görevli Julie Mennella ve ekibi, bebek mamasıyla beslenen 53 bebeği inceledi. Bebeklerin ilk üç ayda ya tatlı ya da süt proteini hidrolize edilmiş daha az tatlı mamalar yediğini belirten bilim insanları, 4. aydan 7. aya kadar bütün bebeklere tatlı olan mamaları yedirdiklerini söylediler. 7. ayın sonunda bütün bebeklere her iki mamayı tattıran bilim insanları, sürekli tatlı mama yiyen bebeklerin, tatlı olmayan mamayı reddettiğini, diğerlerinin ise bu mamayı kabul ettiğini kaydettiler.

Bilim insanları, daha önce yapılan araştırmalarda, bebekken hidrolize edilmiş mamayla beslenen 4-5 yaşındaki çocukların ekşi ve aromalı yiyeceklere daha çabuk alıştığının tespit edildiğini hatırlattılar.

Araştırma başkanı Mennella, çoğu anne ve babanın, çocuklarına tatlı olmayan mama vermekte zorlandığını belirterek, anne sütü içen bebeklerin damak zevkinin de büyük ihtimalle annenin yedikleriyle belirlendiğini söyledi.

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