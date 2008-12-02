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Sağlık

'Bebeklere HIV testi yapılması hayat kurtarıyor'

BM tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre bebeklere HIV testi yapılması, virüs taşıyan pek çok bebeğin hayatını kurtarıyor.

02 Aralık 2008 02:00

BM tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre bebeklere HIV testi yapılması, virüs taşıyan pek çok bebeğin hayatını kurtarıyor. 

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuk Fonu (UNICEF), BM AIDS Programı (UNAIDS) ve BM Nüfus Fonu tarafından hazırlanan araştırma, yeni doğan çocuklara bu testin yapılması gerektiğine işaret ediyor.

UNICEF Başkanı Ann Veneman raporla ilgili yaptığı açıklamada "HIV virüsü taşıyan çocukların yarısı maalesef gerekli tedaviyi göremedikleri için ikinci doğum günlerinde hayatta olmuyor" dedi. Veneman, HIV virüsüyle doğan çocukların virüsün teşhis edilmesi ve ilk 12 haftada tedaviye başlanması halinde hayatta kalma şanslarının yüzde 75'lere kadar çıktığını da belirtti.

Raporda HIV virüsü taşıdıkları bilinmeyen 1 yaşın altındaki pek çok bebeğin AIDS'in yol açtığı hastalıklardan dolayı öldüğü belirtilerek özellikle Afrika'daki ülkelerde bebeklere HIV testi yapılmasının yaygınlaştığı, bunun son derece olumlu olduğu belirtildi.

BM verilerine göre, dünyada halen 33 milyon civarında insan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıyor ve bugüne dek 25 milyon kişi AIDS'ten dolayı hayatını kaybetti.

(AA)

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