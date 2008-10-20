Bebeklerde göz sulanması hastalık olabilir

Bebeklerde çok sık görülen göz sulanması uzun süre geçmediğinde dikkat edilmesi gereken bir sorun haline dönüşebiliyor. Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi’nden Yrd. Doç. Dr. Deniz Oral, herhangi bir sağlık problemi olmayan ve zamanında doğmuş bebeklerin yaklaşık olarak yüzde 5’inde gözlerde sürekli sulanma ve çapaklanma görülebildiğini belirterek şunları söylüyor:“Normalde göz yüzeyini nemlendirmek ve korumak için gözyaşı bezleri tarafından üretilen gözyaşının fazla kısmı gözyaşı kanalı tarafından burun boşluğuna aktarılır. Gözyaşı kanalı alt ve üst göz kapaklarının iç köşesinde iki küçük delik olarak başlar ve buradan aşağı doğru uzanarak burun boşluğuna açılır. Ağlarken burnumuzun akmasının nedeni çok miktarda gözyaşının bu kanaldan burun içine boşalmasıdır. Bazı bebeklerde gözyaşı kanalının gelişimi doğumda tamamlanmamıştır ve kanalın burun boşluğuna açıldığı noktada ince bir zar bulunur. Bu zarın neden olduğu tıkanıklık nedeniyle fazla gözyaşı ve içindeki artık maddeler göz yüzeyinde birikerek sürekli sulanma ve çapaklanmaya neden olur. Bu durum doğumsal gözyaşı kanalı tıkanıklığı olarak adlandırılır ve tek ya da her iki gözü beraber etkileyebilir. Sürekli sulanma ve çapaklanmanın yanı sıra kanal tıkanıklığına bağlı olarak mikrobik enfeksiyon gelişmesi durumunda gözlerde kızarıklık ve kapaklarda şişme de görülebilir.”Doğumsal gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının yüzde 95’inin bebek 1 yaşına gelmeden kendiliğinden açıldığını da vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Oral, “Bu nedenle 1 yaşına kadar sadece gözyaşı kanalına masaj uygulanması ve gerektiğinde çapaklanmayı azaltmak için kısa süreli antibiyotikli damlalar kullanılması yeterlidir. Masaj uygulaması sırasında işaret parmağı gözün iç köşesi ile burnun birleştiği noktaya konur ve alttaki burun kemiği üzerine bastırılarak parmak aşağı doğru kaydırılır. Masaj uygulaması gözyaşı kanalı içinde basınç oluşturarak kanalın alt ucundaki tıkanıklığı açılmaya zorlar” diyor.Yrd. Doç. Dr. Oral, uygun teknikle düzenli masaj uygulanmasına rağmen sulanma ve çapaklanmanın 1 yaşından sonra da devam etmesi halinde yapılması gerekenleri de şöyle anlatıyor:“En sık olarak doğumsal gözyaşı kanalı tıkanıklığına bağlı olmakla beraber, bebeklerde sulanma gözyaşı kanallarının yokluğu, doğuştan olan göz tansiyonu hastalığı, yoğun alerji veya kimyasal etkilere bağlı olarak gözlerde oluşan tahriş gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Bu sebepler daha nadir olarak görülmekle beraber, sorunun neden kaynaklandığının belirlenmesi açısından gözlerinde sürekli sulanma olan bebeklerin bir göz doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşır. Tedavide sorunun kendiliğinden geçme ihtimali azaldığı zaman sondalama işlemi uygulanır. Ameliyathane ortamında bebeğe hafif bir genel anestezi verilmesini takiben gözyaşı kanalına sonda adı verilen özel bir alet ile girilerek tıkanıklık açılır. Sondalama işleminin başarı şansı yüzde 95 seviyesindedir. İlk sondalama işlemi sonrasında kanal tıkanıklığının hala devam etmesi durumunda sondalama işlemi tekrarlanır ve sondalamaya ek olarak gözyaşı kanalının tekrar tıkanmasını engellemek amacıyla kanala ince bir silikon tüp yerleştirilir. Bu tüp daha sonraki takipler sırasında tekrar anestezi verilmesine gerek olmadan poliklinikte çıkartılır. Çok nadiren sondalama ve tüp uygulanmasına rağmen tıkanıklığın giderilemediği durumlarda ameliyatla gözyaşı kanalı ile burun boşluğu arasında yeni bir bağlantı oluşturulması gerekebilir.”