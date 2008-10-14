Bebekler meme kanserini anladı

Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Essex kentinde yaşayan Lauren Dixon (25), 2005 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Doğumun ardından emzirme sorunu yaşayan Dixon, yine de durumun çok üzerinde durmadığını söyledi.



Dixon, "Sol göğsümden emdiğinde bir sorun olmuyordu. Ancak ne zaman sağa yönelse anında vazgeçiyordu. Bunu bir türlü anlamadık. Ancak bir sağlık memuru bebeklerin kimi zaman böyle tercih yapabileceğini söyledi" dedi.



Haziran 2007'de ikinci çocuğunu dünyaya getiren anne, aynı sorunu yaşadı. 11 aylık olmasına karşın bebeğin hâlâ sağ memesinden emmediğini fark eden Dixon doktora sorununu anlattı. Sağ memesinde kitle olduğu anlaşılan Dixon'a meme kanseri teşhisi kondu. Memesi alınan ve kemoterapi gördüğünü belirten İngiliz anne, erken teşhis sayesinde iyi durumda olduğunu söyledi.



Dixon, "İlk başta gerçekten çok korktum. Doktorlar bunun sıklıkla görüldüğünü söyledi. Bebekler kanser nedeniyle sütün tadını beğenmiyorlardı. Onlara garip geliyordu. Eğer onlar olmasaydı ben de asla kanser olduğumu anlamayacaktım" dedi.