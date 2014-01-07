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Yaşam

Bebekler dile duyarsız sanmayın!

Bir yaşından küçük bebeklerin büyük ünlü uyumuna tepki verdiği anlaşıldı

07 Ocak 2014 13:04

300 bebek üzerinde yapılan bir çalışma, 1 yaşından küçük bebeklerin bile Türkçe'nin ünlü uyumu ve sözcük vurgusu özelliklerine duyarlılık gösterdiğini ortaya çıkardı.

Radikal gazetesinin haberine göre, ODTÜ Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi'nce, bebeklerin anadilleri olan Türkçe'ye özgü ses özelliklerini ne zaman ayırt etmeye başladıklarını belirlemeye yönelik bir araştırma yapıldı. 6 ve 10 aylık 300 bebeğin katıldığı çalışmada bir yaşından küçük bebeklerin bile Türkçenin ünlü uyumu ve sözcük vurgusu özelliklerine duyarlılık gösterdiği ortaya çıktı. Araştırma için sesler dinletip görseller izlettirilen bebeklerin göz hareketleri takip edildi.

Araştırmada, 6 aylık bebeklerin ünlü uyumu olan sözcükleri, 10 aylık bebeklerin ise ünlü uyumu özelliği olmayan sözcükleri daha uzun süre dinledikleri görüldü. Projenin yöneticisi Doç. Dr. Annette Hohenberger, sonuçları şöyle değerlendirdi:

"6 aylık bebeklerin aşinalık tercihi, duydukları dilde baskın bir özellik olan ünlü uyumunu edinim sürecinde oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, 10 aylık bebeklerin yenilik tercihi ise zaten edinmiş oldukları kuralın dışında bir uyaran duymanın beklentilerinin dışında olması şeklinde açıklanabilir.”

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