Bebek tekmeledi, yarıştan elendi

Londra Olimpiyatları’na 8 aylık hamile olarak katılan Malezyalı Nur Suryani Mohammed Taibi, atış yaptığı sırada bebeğin tekmelemesi nedeniyle yarışlardan elendi.



Londra 2012 Olimpiyatları 10 metre havalı tüfek yarışlarına 8 aylık hamile olarak katılan 29 yaşındaki Malezyalı Nur Suryani Mohammed Taibi, müsabaka sırasında zor anlar yaşadı.

Bebeğin tekmelemesi nedeniyle konsantrasyonunu kaybeden Taibi, isabetli atış gerçekleştiremedi.

Tabi, "Bebeğin üç dört kez tekmelediğini hissettim. Ona sakin olmasını söyledim" dedi.

Malezyalı sporcu, elenmesine rağmen mutlu olduğunu da vurguladı.

Atıcılık yarışında birinci olan Yi Siling, altın madalyayı kazandı. Polonyalı sporcu Sylwia Bogacka gümüş, Çinli sporcu Yu Dan ise bronz madalyanın sahibi oldu.