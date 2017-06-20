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Bebek sakinleri Nusret'ten rahatsız olup imza topladı

"Her gün mangal kokusu alıyoruz"

20 Haziran 2017 19:49

"Tuzlama" hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, Nusr Et restoranın yeni şubesini Bebek'e açtı. Ancak Bebek'te yaşayan insanların restorandan çıkan yoğun dumandan rahatsız olunca sorunun giderilmesi için imza toplamaya başladı.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nu bugünkü yazısında Nusret'in Bebek’te açtığı yeni dükkanı ve Bebek sakinlerinin tepkisini kaleme aldı. Nusret'in restoranından çıkan dumanından rahatsız olan mahalleli, "Her gün mangal kokusu alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bebek'te oturanların, Nusret'in havalandırmasına bir çözüm bulunmasını istediği ve aralarında imza topladığı öne sürüldü.

Semercioğlu'nun bugün (20 Haziran 2017) Hürriyet'te "Yapmayın arkadaşlar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Nusret, en son dükkanını Bebek’te açtı. Yeni bir dükkan da İstinye Park’ın içinde açmaya hazırlanıyor.
Ancak Bebek sakinleri Nusret’in semtlerine gelmesinden pek memnun değil.
Lezzetinden ya da kalabalığından şikayetçi değiller.
Şikayet ettikleri konu, Nusret’in havalandırması.
Bu havalandırma meselesinde yanlış bir hesap yapılmış olmalı ki, Nusret yüzünden bütün Bebek duman altında kalıyor.
Rüzgarın da ters estiği zamanlarda bütün semt Nusret’in dumanından etkileniyor.
Bebek’te oturan arkadaşlarım, “Mangal yapılıyor gibi sürekli duman altındayız” diyorlar.
Şimdi Bebek sakinleri aralarında imza topluyor, Nusret’in havalandırmasının düzeltilmesi için...

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