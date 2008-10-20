Bebek pudralarına dikkat

Bebek cildinde meydana gelen sorunların başında yer alan ve pişiklerde kullanılan pudranın, cilt travmasını artırdığı bildirildi.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Birimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayri Levent Yılmaz, bebeklerde en çok yaşanan problemlerden birinin "pişik" olduğunu belirterek, annelere "pudra kullanmayın" uyarısında bulundu.



Yılmaz, pişikten korumak için, bebeğin altını kirletir kirletmez, hemen değiştirilmesi ve ılık su ile temizlenmesi gerektiğini ifade etti.



Bebeklerin altlarının sabunla kesinlikle temizlenmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Cilt kıvrımlarına özen gösterilerek ılık suyla yıkanmalı. Kurulama için sert cisimler yerine yumuşak, emiş gücü yüksek havlu kullanılmalı. Hazır olarak satılan ıslak mendiller ile pudra kesinlikle kullanılmamalı. Çünkü pudranın tanecikleri ve sonrasında oluşan küçük pudra kümecikleri en hareketli bölge olan kasık bölgesinde ve kıvrımları arasında sürtünmeye bağlı cilt travmasını artırarak pişik gelişimine zemin hazırlar." diye konuştu.



Hayri Levent Yılmaz, her alt temizliğinden sonra pişiği önleyici kremler sürülmesinin daha doğru olduğunu, böylece pişik oluşmasının önüne geçilebileceğini söyledi.



(AA)

