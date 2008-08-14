Bebek ölümlerinin azaltılması için öneriler

Anne ve çocuk sağlığı konusunda çalışmalar yürüten 4 dernek, tüp bebek uygulamalarında transfer edilen embriyo sayısına kısıtlama getirilmesini önerdi.



Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Mete İtil, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Acar Koç, Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Yurdakök ve Türk Perinatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgay Şener, düzenledikleri basın toplantısında bebek ölümlerinin azaltılabilmesi için bazı önerilerde bulundular.

Prof. Dr. İsmail Mete İtil, Türkiye'de yılda 1 milyon 300 bin doğum gerçekleştiğini, bunların yüzde 7'sinin yüksek riskli gebelik olduğunu ifade ederek, her yıl 37 haftanın altında 100 bin bebek doğduğunu söyledi.

Erken doğumun tıbbi bir sorun olduğu kadar, toplumsal ve ekonomik yönü de bulunduğunu anlatan İtil, Türkiye'de yeterli kuvöz, yenidoğan uzmanı ve hemşiresi bulunmadığını kaydetti.

Türkiye'de 100'ün üzerinde tüp bebek uygulama merkezi bulunduğunu ifade eden İtil, tüp bebek uygulamasının artması ve rahim içine 2'den fazla embriyo yerleştirilmesinin de çoğul gebelik ve erken doğum sayısını artırdığını anlattı.



Prof. Dr. Murat Yurdakök de erken doğan bebeklerde görülen hastalıklar hakkında bilgi verdi. Yurdakök, erken doğan bebeklerde, normal doğan bebeklere oranla spastik felç, öğrenme bozukluğu, görme ve işitme problemlerinin daha sık görüldüğünü dile getirdi.

Bebek ölümlerinde enfeksiyon hastalıklarının en önemli ölüm nedeni olduğunu ifade eden Yurdakök, "Normal doğan bebeklere oranla 1,5-2,5 kilogram arasında doğan bebeklerin enfeksiyondan etkilenme riski 2-3 kat, 1,5 kilogramın altında doğan bebeklerin 7 kat, 1 kilogramın altında doğan bebeklerin ise 26 kat fazla. Bizde hastalık yapmayan mikroplar, bu bebeklerde öldürücü olabiliyor" dedi.



Tüp bebek uygulamalarında transfer edilen embriyo sayısı azaltılmalı



Anne ve çocuk sağlığı konusunda çalışan 4 derneğin, bebek ölümlerine neden olan erken doğumun azaltılması konusundaki önerileri şöyle:



* Çoğul gebeliklerin oluşmasında önemli faktör olan yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek) uygulamalarında transfer edilen embriyo sayısına hem devlet, hem de özel kurumlarda kesin kısıtlama getirilmesi,



* Devletin ödediği yardımcı üreme tekniği ilaç ve uygulamalarının pahalılığı nedeniyle konulan kısıtlama yerine "embriyo freezing" olarak adlandırılan dondurma yöntemleri zorunlu hale getirilerek ve sonraki uygulamalarda da devlet güvencesi getirilerek merkezlerin transfer ettiği embriyo sayılarında azaltmaya gitmelerini sağlamak,



* Yenidoğan hizmetlerini yürüten merkezlerin donanım, hekim ve personel ihtiyacının ülke şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi,



* Doğum öncesi anne ve doğum sonrası bebek bakımına yönelik sağlık hizmetlerinin organizasyonlarının sağlanması ve hasta-bebek nakli sisteminin kurulması,



* Yeni doğan bebek uzmanı yetiştirilmesi için Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve üniversiteler arasında iş birliğinin sağlanması,



* Erken doğum konusunda toplumsal bilgilendirme ve eğitim olanaklarının yaratılması,



* Erken doğumu önleyebilecek ilaçların endikasyon, ruhsat ve devlet tarafından geri ödemelerinin yapılması amacıyla yeniden gözden geçirilmesi,



* Sağlık Bakanlığı’nın bu gibi konularda sağlık politikası oluştururken konuyla ilgili bilimsel dernek ve kurumlarla fikir alışverişinde bulunması.



(AA)

