Bebek mamasına dikkat!

T24 - GDO Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişiklikle, 1 Mart'a kadar denetimsiz olarak Türkiye'ye girecek ürünler için kapsam genişledi. GDO'lu ürünlerin bebek mamasında kullanılmasına getirilen yasak da bir ay ertelendi.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın üçüncü GDO yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yeni yönetmelik, 20 Kasım 2009 tarihli ikinci yönetmeliğin 1 Mart 2010'a kadar ertelediği "GDO Denetimlerinden Muafiyet" kapsamını genişletiyor.



GDO içeren ürünler için “Risk değerlendirmesi yapılması" ve "GDO'lu olduğu belirlenen ürünlerin Türkiye'ye girişine izin verilmemesini" öngören iki maddeyle denetim koşullarını belirleyen maddenin uygulama tarihi, ikinci yönetmelikle 1 Mart 2010'a ertelenmişti.



Erteleme, 26 Ekim 2009'dan önce kontrol belgesi alan ürünler için geçerliydi. Ancak üçüncü yönetmelik, bu tarihi 20 Ocak'a kadar genişletti.



Gümrüğe takılan ne varsa...





20 Ocak'a kadar kontrol belgesi alan ürünler için denetim şartının 1 Mart'a kadar kaldırılması, "şirketlerin lehine" olarak yorumlandı.



Uzmanlar, "Denetimi erteleyen ikinci yönetmelikten sonra bile gümrüklerde takılan varsa, 1 Mart'a kadar ülkeye giriş için önleri açılıyor" yorumu yapıyor.



Bebek maması ve antibiyotik





Son yönetmelik, çok tartışılacak bir yenilik daha içeriyor. Yürürlük tarihi 1 Mart'a ertelenen maddeler arasına ilk yönetmeliğin 5. maddesi de katılıyor.



5. madde ise GDO konusundaki yasakları belirliyor.



Madde;



GDO'lu ürünlerin bebek mamaları, bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasını yasaklıyor.





İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin Türkiye'ye girişini yasaklıyor.





Bu iki düzenlemenin ertelenmesi, "Yasaklanan ne varsa, 1 Mart'a kadar serbestçe piyasaya girecek" yorumlarına yol açtı.



Transit geçişleri de etkileyecek





5. maddede 20 Kasım'da yapılan değişiklik "GDO'lu ürünlerin transit geçişini" serbest bırakmıştı. 1 Mart'a erteleme kararının transit geçişlerde de değişiklik yaratacağı belirtiliyor.