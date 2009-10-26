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Yaşam

Bebek mamalarında genetiği değiştirilmiş ürün kullanılmayacak

Genetiği Değiştirilmiş Organizma'lı (GDO) ürünler, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamalarında kullanılamayacak.

26 Ekim 2009 02:00

Genetiği Değiştirilmiş Organizma'lı (GDO) ürünler, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılamayacak.
     Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ''Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Yönetmelik, tohumluklar dışındaki genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda ve yem maddelerini kapsıyor. Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen ürünler yönetmeliğin kapsamına girmiyor.
     Buna göre, Yönetmelik hükümlerine aykırı olan GDO'lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili, ihracatı ve transit geçişleri yasak olacak.
     GDO'lu ürünler, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleriyle bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılamayacak.
     İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünleri ithal edilemeyecek, piyasaya sunulamayacak.

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