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Bebek mağazalarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bebek ürünleri satan 5 mağazaya müşteri gibi girip, ürünlerdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak çalan 2 kişi yakalandı

16 Aralık 2018 18:19

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bebek ürünleri satan 5 mağazaya müşteri gibi girip, ürünlerdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak çalan 2 kişi yakalandı.
Kocaeli\'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde 23 Ekim- 10 Kasım tarihleri arasında, bir bebek mağazasının 5 şubesine müşteri gibi giren hırsızlar, üzerlerindeki alarm sistemlerini devre dışı bırakarak bebek kameralarını ve eşyaları çantalarına doldurup çaldı. Hırsızlık olaylarını fark eden çalışanların şikayeti üzerine mağazalardaki güvenlik kameraları ve çevrede bulunan MOBESE kameraları kayıtları incelenmeye alındı. Şüphelilerin mağazaya geldikleri kiralık otomobilin plakasından yola çıkan polis, kimliklerini belirlediği B.Y. (28) ve S.Y.\'yi (27) İzmit\'in Kozluk Mahallesi\'nde yakaladı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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