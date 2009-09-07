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Bebek kız mı olacak erkek mi?

Geçen yıl oyuncu Uğur Pektaş'la evlenen 4,5 aylık hamile Gamze Özçelik, bebeğinin cinsiyetini öğrendiğini söyledi.

07 Eylül 2009 03:00

Geçen yıl oyuncu Uğur Pektaş'la evlenen 4,5 aylık hamile Gamze Özçelik, bebeğinin cinsiyetini öğrendiğini söyledi.

Oyuncu Uğur Pektaş ile geçen yıl nikah masasına oturan ve 4,5 aylık hamile olan Gamze Özçelik doğum için hazırlıklarına şimdiden başladı. Bebeğini Türkiye’de dünyaya getireceğini söyleyen Özçelik, “Uğur ile doğumun burada gerçekleşmesine karar verdik. Bir erkek bebek bekliyoruz. Cinsiyetini 1 ay önce öğrendik. Buna en çok annemler sevindi. Biz 4 kız kardeşiz, onlar da şimdi erkek torun heyecanı yaşıyor. İsmi konusunda birkaç alternatif var ama henüz karar vermiş değiliz. Şu anda Uğur ile birlikte Londra’dayız. Burada Uğur’un ablasının evinde birkaç ay tatil yapacağız” diyor. Gelen bütün teklifleri bebeğinin sağlığı için geri çeviren Gamze Özçelik hamile olduğunu öğrenince “Arka Sokaklar” isimli diziden de eşi Pektaş ile birlikte ayrılmıştı. Özçelik’in bebeğini Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya getireceği öğrenildi.

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