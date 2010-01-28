Bebek hırsızlarına robot resimli arama

T24 - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 günlük bebeği hastaneden kaçırdığı iddia edilen bir kadın ile erkeğin robot resmi kent genelinde dağıtılıyor.





Bitlis'in Tatvan ilçesi Emniyet Müdürlüğü, Tatvan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden 3 gün önce bebek kaçırılması olayına karıştığı belirtilen kadın ile erkeğin robot resimlerini dağıttı.





















Tatvan Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden henüz iki günlükken kaçırılan bebeği arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Güldibi, bebeği kaçıran kişilerin robot resimlerinin, görgü tanıklarından alınan ifadeler doğrultusunda çizildiğini kaydetti.





Güldibi, açıklamasında şunları kaydetti: ''25.01.2010 günü saat 15.00 sıralarında Tatvan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde meydana gelen olayda, Hülya Ulus isimli kadının erkek bebeği, hastanenin yeni doğan ünitesinden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, söz konusu olayın faillerinin bir an önce yakalanması için temsili robot resimler çizilmiştir.''



Güldibi, bu resimlerin emniyet müdürlüklerine dağıtımının yapıldığı ve Bitlis il merkezi, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerinde, polis ve jandarma bölgelerinde halkın topluca bulunduğu yerlere, meydan, sokak, toplu ulaşım araçları, istasyonlarla kamu kurum ve kuruluşlarının uygun yerlerine asılmasına yönelik çalışmalara başlandığını ifade etti.



Güldibi, ''Aynı zamanda bu robot resimlerin basılı, görsel ve işitsel medya aracılığıyla halka duyurulması gerekmektedir'' dedi.



Bebeği kaçıran kadının 1,60 ve 1,65 boylarında, 75-80 kilo arasında, 25-30 yaşlarında, koyu renk gözlü, basık geniş burunlu, dolgun güzlü ve başı örtülü olduğu, eşkal bilgilerinde yer aldı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kadına bebeği kaçırırken yardımcı olan ve hastane önünde bekleyen erkeğin ise 1,65 ve 1,70 boylarında, 70-75 kilo ağırlığında, 25-30 yaşlarında, esmer tenli, koyu renk gözlü, kirli sakallı, siyah düz saçlı olduğu bildirildi.



Vatandaşların söz konusu eşkale uyan kişileri görmeleri halinde, 155 Polis İmdat ihbar hattını aramaları istendi.