Bebek emzirmek bir buçuk saatlik spora eş değer

Gebe kalmak zor

Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, hamilelik ve doğum sonrası kilo kontrolü ile ilgili sorularımızı yanıtladı:Süt verme dönemi, gebelikte alınan fazla kiloların verilmesi için bir şanstır aslında. Normal bir kadın vücudu; süt salgılayabilmek için, günlük metabolizma hızına ek olarak yaklaşık 300-500 kalorilik enerji harcar. Bu da yaklaşık bir buçuk-iki saatlik spora eşdeğer bir enerji harcama miktarı demektir. Bu dönemde eğer dengeli ve doğru bir beslenme programı uygulanırsa; hem kaliteli ve yeterli süt üretimi sağlanır, hem de fazla kilolardan hızlı bir şekilde kurtulabilinir. Bu durumda zayıflamak için diyet yapmak, az beslenmek zararlı. Bu hem anne sütünü azaltır, hem de annenin sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle tek gıda rejiminden, kulaktan dolma yoyo diyetlerinden kaçınmak gerekir. Yoksa halsizlik, yorgunluk, diş çürükleri, saç dökülmesi, kemik erimesi gibi klinik problemler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bebeğin gelişimi de olumsuz etkilenir.Anne, emzirme dönemini kilo vermek için bir fırsat olarak görmeli. İlk günden itibaren ağır rejimlerden sakınarak sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli. Ağır diyetler anne sütünün kalitesini bozar, bebeğin beslenmesini ve gelişimini olumsuz etkiler. Doğru olan; emziren anne ve bebek için sağlıklı bir beslenme programı ile ayda ortalama iki-dört kilo vermektir.Hayır, artırmaz. Gebelik sonrası birçok kadın sütünün yeterli gelmeyeceği endişesiyle hamurlu ve tatlı gıdaları daha çok tüketir. Hâlbuki sütün yeterli salgılanması, tüketilen su miktarına bağlıdır. Yenilen tatlı gıdalar sonrasında susama olduğu için; içilen su miktarı artar, bunun sonucunda süt salgısı da artar. Bu yüzden, tatlı gıdalar yerine su oranı yüksek olan salatalar, meyveler, taze sıkılmış meyve suları içmek; süt salgılanması ve gebelik sonrası kilo yönetimi için daha faydalıdır.Gebeliğe şişman başlamak ne kadar sağlıksızsa, zayıf başlamak da aynı şekilde sağlıksız. Bebek anne karnında büyürken, annenin besin depolarından kullanacağı için, zayıf gebeliklerde özellikle anne sağlığında ciddi sağlık problemleri oluşabiliyor. Ayrıca erken doğum komplikasyonları olabiliyor. Aynı zamanda normal vücut ağırlığının altında olmak, vücut yağ oranı miktarının azalmasına bağlı hormon dengesinin bozulmasına neden oluyor ve gebelik oluşumunu zorlaştırıyor.Gebelik boyunca yetersiz beslenme; öncelikle bebeğin gelişmesini etkileyebileceği gibi, bazı doğumsal kusurların ve gebelik komplikasyonlarının ortaya çıkmasına da zemin hazırlar. Ayrıca annenin beslenmesi kendisi için de çok önemli. Anne yetersiz beslenirse, kendisinde de başta kansızlık olmak üzere kemik erimesine yatkınlık, dişlerde çürüme ve hastalıklara karşı dirençsizlik gibi durumlar ortaya çıkar. Hamilelikte dengesiz ve fazla beslenmek kilo alımına neden olur. Kilo artışı ile birlikte gebelik hipertansiyonu, bebeğe az kan gitmesi ve rahim içi gelişme geriliği ortaya çıkabilir. Bu da erken doğuma sebebiyet verebilir.Bazı kadınlarda, gebelikle birlikte aşırı ve dengesiz bir besin alımı görülür. Özellikle biraz iştahlı bir anne adayının gebe kalması ile çevreden gelen "İki canlısın, iki kişilik ye" gibi telkinlerle de, dikkatsizce besin tüketimi sonucu aşırı kilo alımı oluşabilir. Bu durumda da başta gebelik tansiyonu ve şeker hastalığı gibi çeşitli patolojiler oluşabilir.