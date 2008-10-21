Bebek büyüdükçe daha az uyuyor

Karışık bir beyin işlevi olan uyku üç dönemden oluşuyor; uykuya dalma, rüyasız uyku dönemi ve rüyalı uyku dönemi. İlk dönemde çevre ile ilgi azalır. Rüyasız uyku döneminde fiziksel yorgunluk atılarak beden dinlenir, büyüme hormonu bu dönemde salgılanır ve yapı taşı proteinler oluşturulur. Rüyalı uyku döneminde ise göz kapaklarında ve gözlerde hareketler görülür. Bu dönem yenidoğan döneminde uykunun yarısını bir yaşından itibaren yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır.Yenidoğan bebekler günde ortalama 16-17 saat, ancak aralıklarla uyurlar. Bir kerede kesintisiz olarak ancak 1-2 saat uyurlar. Çocuk büyüdükçe uyku ihtiyacı azalır, okul öncesi dönemde 10-12 saat uyku ve 1 saatlik gündüz uykusu yeterlidir.Uyku düzeni kazandırmak için ilk aylar erken olacaktır. Özellikle ilk ayda bebek ağlayarak emme ihtiyacını belirtecek, ayrıca kendini güvende ve rahat hissetmesi için de kucağınıza almanız gerekecektir. Özellikle meme emen bebekler biberonla beslenenlere göre daha sık beslenme ihtiyacı duyacaklar ve daha sık uyanacaklardır.İlk ayları atlattıktan sonra uyku düzeni için yapılabilecekler;Bebeğiniz uykuya dalmadan önce sessiz bir dönem geçirmesini sağlayın. Işıkları azaltma, sakin bir müzik dinletme, banyo yaptırma gibi bir rutin geliştirmeye çalışın. Bunların düzenli yapılması bebeğinize uyku saatinin geldiğini hissettirecektir.İlk 2-3 ayı geçirdikten sonra bebeğin kendiliğinden uykuya dalmasını sağlamak için ağlamasına göz yummak zamanla işe yarayabilir. Ancak bu konuda ne kadar sabırlı ve kararlı olabileceğiniz önemlidir. Böyle bir şeye karar verdiğinizde kararlılıkla devam ettirmek önemlidir. Eğer bunu başaramayacağınızı düşünüyorsanız sistematik uyandırma adı verilen bir program uygulayabilirsiniz. Buınu için bir hafta boyunca bebeğin uyandığı saatleri kaydedin ve yarım saat öncesinde bebeği uyandırıp bakımlarını yaptıktan sonra tekrar uyutmaya çalışın ve aralardaki süreyi giderek arttırın. Bu arada bütün bebeklerin farklı olduğunu ve bebeğiniz için en iyi yöntemi deneyerek saptayabileceğinizi unutmayın.