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Sağlık

'Bebek biberonları zehirliyor'

Bazı bebek biberonlarında kullanılan, diabet ve meme kanseri ile ilişkili bulunan BPA, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yasaklandı.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Bazı bebek biberonlarında kullanılan, diabet ve meme kanseri ile ilişkili bulunan BPA, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yasaklandı.
 

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde içinde BPA (Bisphenol A) bulunan bebek biberonları ve su kapları yasaklandı. BPA 1950'lerde kullanılmaya başlanan bir kimyasal. Plastiği sertleştirmek için kullanılıyor.


Ancak zaman içinde yapılan araştırmalar BPA'nın diğer yüzünü gösterdi. BPA'lı ürünlerin diabet, meme ve prostat kanseri, kalp hastalıkları gibi sorunlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

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