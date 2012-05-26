Bebek 'kürtaj' tazminatıyla büyüyecek!

İspanya'nın Mollorca adasında, yaptığı kürtaj başarısız olan doktor hastasının doğurduğu çocuk için 26 yaşına basana kadar her ay 1000 dolar ve ayrıca hâkim, doktoru, ayrıca tek seferlik olmak üzere 190 bin dolar ödemeye mahkûm etti.

Davacı annenin avukatı, bunun adil bir karar olduğunu, müvekkilinin istemediği doğum nedeniyle büyük travma yaşadığını söyledi. Kadın, kürtaj olmaya hamileliğinin yedinci haftasında gitti. İki hafta sonra kontrole gittiğinde doktoru kürtajın başarılı olduğunu söyledi. Kürtaj "olamadığını" aylar sonra anladı Aylar sonra kadın hamile olduğunu fark ettiğinde, yanlıkla tekrar hamile kaldığını düşündü. Ancak doktora gittiğinde hamileliğinih, aldırdığını düşündüğü bebek için olduğunu ve karnının altı aylık olduğunu öğrendi. Hamileliğini ailesinden gizlemek isteyen kadın bu defa ebeveynleriyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Anne ve bebek şimdi annenin ailesiyle yaşıyor ve vakum uygulanmasına çocuğun sağlıklı olduğu söyleniyor.

Kadın, hamile olduğunu yeniden öğrendiğinde operasyon nedeniyle bebeğinin sakat doğmasından endişe ettiğini ve büyük sıkıntı çektiğini söylüyor.

Adı açıklanmayan doktorun avukatlarının temyize başvurması bekleniyor. (BBC Türkçe)