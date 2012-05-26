T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bebek 'kürtaj' tazminatıyla büyüyecek!

İspanya açısından, doktorun böyle bir tazminat cezası alması bir ilk anlamına geliyor

26 Mayıs 2012 15:47

İspanya'nın Mollorca adasında, yaptığı kürtaj başarısız olan doktor hastasının doğurduğu çocuk için 26 yaşına basana kadar her ay 1000 dolar ve ayrıca hâkim, doktoru, ayrıca tek seferlik olmak üzere 190 bin dolar ödemeye mahkûm etti.

Davacı annenin avukatı, bunun adil bir karar olduğunu, müvekkilinin istemediği doğum nedeniyle büyük travma yaşadığını söyledi. Kadın, kürtaj olmaya hamileliğinin yedinci haftasında gitti. İki hafta sonra kontrole gittiğinde doktoru kürtajın başarılı olduğunu söyledi. Kürtaj "olamadığını" aylar sonra anladı Aylar sonra kadın hamile olduğunu fark ettiğinde, yanlıkla tekrar hamile kaldığını düşündü. Ancak doktora gittiğinde hamileliğinih, aldırdığını düşündüğü bebek için olduğunu ve karnının altı aylık olduğunu öğrendi. Hamileliğini ailesinden gizlemek isteyen kadın bu defa ebeveynleriyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Anne ve bebek şimdi annenin ailesiyle yaşıyor ve vakum uygulanmasına çocuğun sağlıklı olduğu söyleniyor.

Kadın, hamile olduğunu yeniden öğrendiğinde operasyon nedeniyle bebeğinin sakat doğmasından endişe ettiğini ve büyük sıkıntı çektiğini söylüyor.

Adı açıklanmayan doktorun avukatlarının temyize başvurması bekleniyor. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

kürtaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24