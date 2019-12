Bebeğinizin sigortası: Kordon kanı

Kordon kanından elde edilen kök hücreler, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Doğar doğmaz saklanan kordon kanı bebeğin ileri yaşları için sigortasıdır.



Kök hücreler insan vücudunu oluşturan ana hücrelerdir. Sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresini dönüşme ve tedavi edici yeni görev üstlenme yeteneğine sahiptir.



Erişkinlerin vücudunda az sayıda da olsa kök hücre bulunur. Bebek doğduktan sonra göbek kordonundan rahatlıkla alınabilen kanda çok miktarda kök hücre vardır.



Bu kök hücreler, yetişkin hücrelerinde artık bulunmayan pek çok üstün özelliğe sahiptir ve bu hücreleri saklamak için hayat boyunca var olan tek fırsat, doğumdan sonra ayrılan göbek kordonundan toplanmalarıdır.



Doğumdan sonra bebekten ayrılan göbek kordonuna özel bir kordon kanı toplama kiti bağlanır ve istenilen kan, saniyeler içinde alınmış olur. Toplam 1-2 dakika süren bu işlemle alınan kan, özel koşullarda yıllarca saklanır.



Onkim Kök Hücre Teknolojileri AŞ Genel Müdürü, Fizyopataloji Uzmanı Dr. Aysel Yurtsever Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, kök hücre hakkında merak edilen pek çok soruya yanıt veriyor:



Onkim Kök Hücre Teknolojileri’nin uğraş alanı nelerdir?



Onkim Kök Hücre Teknolojileri kordon kanı bankasıdır. Kordon kanı kök hücreden oldukça zengin geleceğimizin güvencesi olan çok sayıda öncül hücreyi barındıran bir kandır.



Kök hücre nedir?



Bölünerek kendilerini yenileyebilen, özelleşmiş görevler üstlenen, organları oluşturabilecek biçimde farklılaşan hücrelere kök hücre denir.



Kök hücrenin önemi nedir?



Kök hücre çalışmaları bilim ve teknoloji gündeminin en önemli ve en çok tartışılan konularındandır. Günümüzde kök hücreler, yıpranmış dokuların ve çeşitli hastalıkların tedavilerinde umut ışığıdır.



Estetik ve kök hücre



Kök hücrelerin estetik için önemi nedir?



Kök hücrelerinin tedavi dışındaki en önemli yanı estetik ve anti aging’dir. Yaşlanmayı geciktirmek; durdurmak bir hayal olmaktan çıkıyor. Yapılan son deneyler gösteriyor ki, önümüzdeki 25 yıl içinde yaşlanmayı tamamen durduramasak da en azından yavaşlatmak konusunda önemli adımlar atabileceğiz.



Kök hücre kaynakları nelerdir?



Kök hücre kaynakları embriyonik (döllenmiş yumurta) ve embriyonik olmayan kaynaklardır.



Embriyonik olmayan kaynaklar:



-Fetüs kök hücreleri: Düşük ve sonlandırılmış gebelik materyalinden elde edilirler.

- Erişkin kök hücreleri: Her yaştaki insanın çeşitli doku ve organlarında bulunan kök hücrelerdir. Kemik iliği ve erişkin çevre kanından çeşitli yöntemlerle elde edilirler.

- Kadavra kök hücreleri: Öldükten kısa bir süre sonra elde edilen hücrelerdir.

- Göbek kordonu ve plasenta kök hücreleri: Doğum sonrası göbek kordonundan ve plasentadan (eşten) elde edilebilen kök hücrelerdir.



Kordon kanı kök hücresi neden saklanmalıdır?



Bebeğin kendi kordon kanı ileriki yaşları için sigortasıdır. Kordon kanı kök hücresi, bebeğin kendi kanı olduğu için uyum sorunu yoktur, ayrıca aile bireylerine de doku grubu uyumu olasılığı diğer kök hücre kaynaklarına göre daha yüksek orandadır.



Nasıl saklanır?



Kordon kanı ve yetişkin kök hücresi dondurularak saklanır. Dondurularak saklama işlemi - 196 °C derecede sıvılaştırılmış azot içinde gerçekleşir. Onkim, kordon ve yetişkin kanından kök hücreleri içeren çekirdekli hücreleri ayrıştırarak saklar. Ayrıştırılmış dondurulmuş hücrelerin çözülmesinde canlılık oranı çok yüksektir. Türkiye’de şimdilik öngörülen saklama süresi 15 yıldır.



Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?



Kan kanseri türleri (akut lösemiler, kronik lösemiler)

Çeşitli anemiyle seyreden kan hastalıkları

Çeşitli kök hücre bozuklukları

Fagosit bozuklukları

Yağ hücresi depo hastalıkları

Çeşitli solid kanser türleri

Kalıtsal eritrosit anormallikler

Konjenital (kalıtsal) bağışıklık sistemi bozuklukları

Diğer kalıtsal hastalıklar

Trombosit anomalileri

Plazma hücresi bozuklukları ve diğer pek çok hastalıkta kök hücre tedavileri denenmektedir.



Nasıl başvurabilirsiniz?



Doğumdan önce karar verip Onkim’le irtibat kurmanız yeterli. Yaptıracağınız ön kayıt sayesinde uzman ekip, doktorunuzla ve doğumun yapılacağı merkezle koordinasyonu sağlar. Kordon kanının alınması ve saklanması işlemiyle ilgili sizin, doktorunuzun veya hastane personelinin her türlü sorusunu anında yanıtlamak üzere 0212 276 44 49 no’lu Onkim Danışma Hattı 7 gün 24 saat hizmet veriyor.