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Sağlık

Bebeğinizin içeride keyfi yerinde mi?

Bebeğin içeride keyfinin yerinde olup olmadığı anlamak için onun hareketlerini takip edin ve sayın.

30 Ağustos 2009 03:00

Bebeğin içeride keyfinin yerinde olup olmadığı anlamak için onun hareketlerini takip edin ve sayın.

Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Dr. Alper Mumcu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“28-30. haftadan önce bebek hareketlerini saymaya çalışmanın pek bir anlamı yoktur. En sık kullanılan yöntem oturur ya da sol yana yatmış pozisyonda iken hareketleri saymaktır. Vücut hareketi, seyirme, tekme gibi tüm hissedilebilen hareketler geçerlidir. Eğer bebeğiniz bu şekilde saatte 4-5 hareket yapıyorsa ya da 2 saat içinde fark edebildiğiniz hareket sayısı 10 civarındaysa sorun yoktur. Eğer bebeğinizin hareketleri azalmış gibi görünüyorsa kalkıp 5-10 dakika yürüyün, meyve suyu, tatlı, çikolata gibi bir şeyler atıştırın, 2-3 bardak su için ve yeniden deneyin. Hareketler hâlâ düzelmemiş ise doktorunuza bilgi verin. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde hareket sayılarında belirgin bir azalma fark ederseniz ve 2 saat içinde hissettiğiniz hareket sayısı 10’dan az ise doktorunuza bilgi vermeniz ve gerekirse bebeğin kalp atışlarının NST adı verilen yöntem ile monitörize edilmesi gerekebilir.

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