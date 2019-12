Bebeğinizin güvenliğini sağlayın

Bebeğinizin güvenliği için, ev içinde, günlük hayatınızı kolaylaştıracak, sizin de içinizin rahat etmesini sağlayacak bazı önlemler almanız oldukça önemli. Bu önlemler, bebeğinizin yaşı büyüdükçe farklılaşsa da temelinde, onun etrafında kendini kontrol edip, sakınamayacağı her türlü tehlikeden uzak durmasını içerir.



Acil Tıp Uzmanı Dr. Serkan Şener, Hamileyiz Biz dergisine verdiği röportajda: “Bazen anne-baba olarak bebeğinizin ne kadar hızlı gelişip, büyüdüğünü fark edemezsiniz ve “benim bebeğim bunu daha yapamaz ki” gibi düşüncelere kapılırsınız. Bazı bebeklerin gelişimi ansızın olabilir. Bu nedenle, olası tehlikeleri bilmeli ve erkenden tespit etmelisiniz. Bebeğiniz tehlikeyi göremez ve etrafında ilginç olan her şey, onu bir mıknatıs gibi çeker!” diyor ve bebeğinizin evde başına gelebilecek kazalarla ilgili bilgileri veriyor.



Ev genelinde güvenlik



Bebeğinizin yatakta ya da koltukta altını değiştirirken, düşme tehlikesine karşı önleminiz alın. Özellikle altını açarken, bebeğinizin çok yüksek bir mesafede olmamasına ve her an kontrolünüz altında olmasına özen gösterin. Mümkünse bu işi yerde yapın. İkinci el bebek koltuğu, bebek arabası, mama sandalyesi kullanıyorsanız güvenli olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri ara sıra tekrarlayın. Emziklerini kontrol edin, emzik ucunun sapına bağlı olmasına dikkat edin, emzik kordonunun boynuna dolanma tehlikesini göz önünde bulundurun. Kıyafetlerinde, kurdele, bağcık olduğunda bunların bebeğinizin nefes almasını engelleyebilecek şekilde olmadığından emin olun. Bebekler ayağa kalkmaya ve elleriyle kavramaya başladıklarında her şeyi keşfetmek isterler, bu noktada bebeğiniz için 30cm kuralını işletin ve ulaşabileceği yükseklikteki tüm maddeleri kenar ve köşelerden 30cm geriye koyun.



Mutfak



Mutfakta bulunan birçok ürün bebeğiniz için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle açıkta, temizlik ürünü, ilaç bırakmayın. Siz yemek pişirirken veya ısısı yüksek nesneler mutfaktayken, oradan bebeğinizi uzakta tutun. Kordonu bulunan elektrikli cihazların kordonlarının toparlanmış olduğundan, prizde olmadığından emin olmadan, bebeğinizin mutfakta olmasına izin vermeyin. Ocak üzerinde sıcak içeriği olan çaydanlık, tencere kaplarını uzun süre ortada tutmamaya özen gösterin. Soğumaları için, bebeğinizin ulaşamayacağı yere bırakın. Yemek yedirirken, mama sandalyesi kullanmayı tercih edin. Bebeğiniz, fırın, ocak gibi düğmelerle çalışan elektrikli eşyalara erişecek boya ulaştığında, düğmeleri ellememesi gerektiğini öğretin. Gerekirse, düğmelerin açılmasını engelleyecek önlemler alın (Lastik takmak, birbirine iliştirmek gibi).



Banyo



Her türlü temizlik, ilaç, kozmetik ürünlerini, kapalı dolaplarda veya bebeğinizin ulaşamayacağı yerlerde bulundurun. Yer temizliğini yaptıktan sonra, duruladığınızdan emin olun ve iyice kurumadan bebeğinizin oraya girmesine engel olun. Kayıp düşmesini engellemek için, kaymayı önleyici plastik paspaslar kullanın.



Bebek odası



Bebeğinizin odası, hava ve ışık alabilen bir konumda olmalıdır, ancak çok alçak olmayan pencereler, pencerelerin kapalı durmasını sağlayan kilit düzenekleri, bebeğinizin güvenliği için önemlidir. Odasında mümkün olduğunca az eşya tutmak, hem bebeğinize hareket alanı sağlar hem de düşme, yaralanma, çarpma riskini azaltır. Toz tutmayan malzemelerden yapılan örtüleri kullanmanız, bebeğinizin sağlığını korumanıza yardım olur. Odasının aydınlatmasını tavandan yaparken aynı zamanda ışığın direkt bebeğinizin gözüne gelmesini engelleyici bir düzenek de seçmelisiniz. Kordonlarını çekilebileceği, devirebileceği, yüksek abajurları tercih etmemelisiniz.



Bebek Yatağı



Bebeğinizin yatağının parmaklıkları yeterince yüksek ve sağlam olmalıdır. Bebeğinizin yanında kimse yoksa parmaklıkları tamamen yukarı kaldırın. Bebeğinizin yatağı ipli, kordonlu perdelerin yanında durmamalıdır. Bebeğiniz kendini o iplerle boğabilir. Ayrıca yatağının üzerine raf monte etmeyin.



Yeni doğan bebeğinizin ev dışında da başına birçok şey gelebileceğiniz söyleyen, Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, dışarıda almanız gereken önemleri bizler için sıraladı.



Arabada



Arabada bebeğiniz için en güvenli yer arka koltuktur. Yolculukta bebekler için, bebek tipi güvenlik koltuğu kullanıyorsanız, yönü aracın arkasına bakacak şekilde olmalıdır. İki yönlü olabilen bir araba güvenlik koltuğu kullanıyorsanız, koltuğun yönünü öne döndürmek için bebeğinizin ağırlığı en az 8–9kg olmalı ve desteksiz oturabilmelidir.



Yürüme



Yürümeyi yeni öğrenen ve yerinde durmayı pek sevmeyen küçük bebeğiniz, sık sık bir yerlerden düşüp, kafasını vurarak sizi korkutabilir. Genellikle, bu düşmeler ciddi problemlere yol açmadan, kafada küçük bir şişlik veya birkaç morlukla atlatılır. Eğer bebeğiniz kendi boyundan daha yüksek bir yerden düşerse, daha ciddi bir travma olabilir. Önemsiz bir düşmeyi, ciddi bir kafa travmasından ayırt etmeniz için bazı işaretlere dikkat etmelisiniz.



Eğer, bebeğinizde bilinç kaybı varsa, nefes alıp vermede zorlanıyorsa, havale geçiriyorsa, kulak, burun, ağızdan kan veya suya benzer şeffaf bir sıvı geliyorsa, hiç zaman kaybetmeden acil tıbbi yardım istemelisiniz.



Tıkanma



Bebeğinizin hava yolu, solunumunu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanabilir. Tıkanma, tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olur. Eğer kısmi tıkanma mevcut ise öksürür, nefes alabilir ve konuşabilir. Bu durumda bebeğinize dokunmayın, onu öksürüğe teşvik edin ya da acil yardım çağırın. Eğer tam tıkanma varsa, nefes alamaz ve morarır. Bu durumda Heimlich Manevrasını (Karına bası uygulama) yapmalısınız, fakat bu tür bir girişimde bulunmanız için mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmanız gerekir.



Yanık



Bebeğinizin herhangi bir bölgesinin ısıya maruz kalması sonucu oluşan, doku bozulmasına yanı denir. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana gelebileceği gibi, sıcak katı ya da asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ve radyasyon nedeniyle de oluşabilir. Yanıklar 3 dereceye ayrılır. 1. derece yanıklar: Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem oluşumudur. Yaklaşık 48 saatte iyileşir. 2. derece yanıklar: Deride içi su dolu kabarcıklardır (Bül) ve ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir. 3. derece yanıklar: Derinin tüm tabakalarının etkilenmesidir. Bebeğiniz yanığa maruz kalırsa, yanık bölgeyi en az 20 dakika soğuk su altında tutun (Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez). Yanmış alandaki derileri kaldırmadan giysilerini çıkarın ve su toplamış yerleri kesinlikle patlatmayın. Yanığın üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler de sürmemelisiniz. Yanığın üzerini temiz bir bezle örtün ve sağlık kuruluşuna başvurun.



Zehirlenme



Bebeğinizin vücuduna zehirli (Toksik) bir maddenin girmesi sonucu, normal fonksiyonların bozulmasına zehirlenme denir Vücuduna dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden, zehirli (Toksik) olarak kabul edilirler. Bebeklerde en sık rastlanan zehirlenme, sindirim yoluyla olur. Böyle bir durumda bebeğinizi kusturmaya çalıştırmamalısınız.



Boğulma



Bebeğinizin vücudundaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu, dokularında bozulma meydana gelmesi durumuna boğulma denir. Öncelikle bebeğinizin boğulma nedenini ortadan kaldırmalısınız. Daha sonra bilincini kontrol ederek, yaşamsal bulgularını değerlendirmelisiniz ve hemen tıbbi yardım istemelisiniz.