Bebeğiniz uzun mu olacak?

Yenidoğan bebeğin sağlığından sonra en çok merak edilen konu boyu ve kilosudur.

Özellikle boy, gelecekte uzun ya da kısa olacağının ilk işareti sayılır. Oysa bebeğinizin gelecekte boyunun ne kadar olacağını tahmin etmeniz mümkün; hem de basit bir formülle…



Güzel’ ya da ‘yakışıklı’ sayılmanın kriterlerinden biri, uzun boydur. Belki de bu yüzden anneler, çocuklarının uzun boylu olmasını hayal ederler. Hal böyle olunca, yenidoğan her bebeğin önce sağlığı sonra da doğum kilosu ve boyu merak edilir. Normal boy sınırının üzerinde olan bebeklerin anneleri, rahatlar. Çünkü bebeğinin doğum boyu, gelecekte uzun boylu olmasının ilk işareti gibidir. Peki, bebeğin boy tahmini yalnızca kendi ölçümleriyle mi yapılır?



Uzmanlar bu soruya, hayır diyor! Formsante’de yer alan habere göre, geleceği tam olarak kestirmek mümkün olmasa da, basit bir formülle yaklaşık bir boy tahmini yapmak mümkün. Ama bu tahminde sizin boy ölçümleriniz de gerekiyor. İyisi mi siz elinize bir mezura alın ve kendi boyunuzu ölçün. Bir kâğıda not edin. Matematikte kendinize güvenmiyorsanız, bir hesap makinesi edinin. Sonra da formüle göre bebeğinizin gelecekteki ölçümünü hesap edebilirsiniz.



Kız bebekler için



Hedef boy: (Baba Boyu – 13) + Anne Boyu / 2



İlk baktığınızda karmaşık gelebilir. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki,

Annenin boyu: 165 cm

Babanın boyu: 178 cm

Kızın Hedef Boyu: [(178 -13) +

165]/2= 165 cm.



Erkek bebekler için



Hedef Boy: (Anne Boyu+13) + Baba Boyu / 2



Bunu da bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki,

Annenin boyu: 168 cm

Babanın boyu: 184 cm

Oğlanın Hedef Boyu:

[(168+13)+184]/2= 182,5 cm.



Boy uzamasını neler etkiler?



■ Boy uzamasını etkileyen birçok faktör var. Genetik, beslenme, spor yapma, çeşitli hastalıklar bu faktörlerin başında geliyor. Genetik özelliği ne olursa olsun; sağlıklı olması, iyi beslenmesi ve egzersiz yapması çocuğun boy uzamasını da etkiliyor.



■ Hayatın yaklaşık ilk 2 yılında genetik, belirleyici değil. Bu süreç sonunda, yani 2 yaşından sonra bebeğinizin boyu, genetik özelliğine göre uzamaya başlıyor. Yani bebeğiniz, genetiğinde uzun olarak kodlanmışsa, yaşıtlarına göre daha hızlı uzuyor. Kısa olacaksa da yaşıtlarından daha az uzadığı görülüyor.



■ Kötü beslenme, bazı kronik hastalıklar ya da bazı hastalık türleri, çocuğun hareketsiz yaşamı gibi faktörler boy uzamasını olumsuz etkiliyor. Şöyle bir örnek vermek mümkün.



Diyelim ki genetik olarak çocuk, yetişkinlik döneminde boyu 180 cm olacaksa, geçirdiği hastalığın etkisiyle ancak 175 cm’e ulaşıyor. Ancak bazı hastalıklar ciddi anlamda boyun kısa kalmasının nedeni de olabiliyor.

