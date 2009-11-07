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Dünya

'Bebeğiniz öldü' deyip başka aileye satıyorlar

Meksika'da, özel bir hastanede doğan bebekleri çalarak, çocuksuz ailelere satan doktor ve hemşirelerden çetenin üyeleri yakalandı.

07 Kasım 2009 02:00

Meksika'da, özel bir hastanede doğan bebekleri çalarak, çocuksuz ailelere satan doktor ve hemşirelerden oluşan bir çetenin üyeleri yakalandı.

Savcılığın verdiği bilgiye göre, operasyonda, yeni doğan bebekleri kendi çocuklarıymış gibi nüfuslarına geçiren evli bir çiftle bir kadın da tutuklandı.

Çeteye mensup doktorlarla diğer hastane personelinin, bebekleri çalınan ailelere bebeklerinin öldüğünü söyledikleri belirtildi.

Operasyondan sonra, çalınan bebeklerden biri DNA testi yapılarak biyolojik annesi Vanesa Edith Castillo Guzmán'a verildi.

Aralarında bir resepsiyon görevlisinin de bulunduğu zanlılar bebek kaçakçılığı yapmak, sahte belge kullanmak ve organize suçtan yargılanacak.

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