Bebeğinin hastanedeki odasını 'Kartal Yuvası'na dönüştürdü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kaymakamlıkta memur 30 yaşındaki Tolga Ataman, yeni doğan bebeği Egemen\'in hastanedeki odasını fanatik taraftarı olduğu Beşiktaş\'ın ürün satış mağazası \'Kartal Yuvası\'na dönüştürdü.

Tolga Ataman\'ın 4 yıllık eşi hemşire, 30 yaşındaki Hatice Ataman, Ereğli Devlet Hastanesi\'nde ilk bebeğini dünyaya getirdi. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Tolga Ataman, eşi ve bebeğinin odasını siyah-beyaz renklerle donattı. Bebeğine Beşiktaş forması giydiren Ataman, odayı da minyatür kalenin yanında kartal heykelleri, krampon, Beşiktaş afişleri, atkıları, bayrakları, anatarlıkları ile süsledi. Odanın girişine de üzerinde, \'Yavru kartalın odasına gider\' yazılı Beşiktaşlı bir futbolcunun küçük maketi konuldu. Bebeği görmeye gelen ziyaretçiler odada Beşiktaş marşlarıyla karşılandı.

\'BEŞİKTAŞLI OLUNMUYOR, BEŞİKTAŞLI DOĞULUYOR\'

Tolga Ataman, oğlunun Beşiktaşlı olarak doğduğunu hastane odasında gösterdiklerini söyledi. Ataman, \"Oğlumuz doğduğunda güzel bir yuvada karşılamak istedik. Ona bu şekilde güzel bir \'kartal yuvası\' hazırlamak istedik\" dedi. Ataman, şöyle konuştu:

\"Oğlumuz da bu durumdan çok memnun kaldı. Yuvasında çok mutlu. Hiç ağlamıyor. Hastaneye bize ziyarete gelenler dışında tüm hastane çalışanları, doktorlar, hemşireler ve diğer hasta yakınları çok şaşırdılar. Beşiktaşlı olan olmayan, rakip takım taraftarları bile heyecanlarını dile getirdiler. Buradaki malzemeler oğlumun geleceği için ileriki yıllarda futbol hayatında, Beşiktaşlı duruşuna hazırlamak için siyah beyaz renklere gönül vermesi için hazırladığımız yatırım. Benim oğluma bıraktığım mirastır. Biz de Beşiktaşlılık babadan oğula bırakılan mirastır. Beşiktaşlı olunmuyor, Beşiktaşlı doğuluyor. Biz de bunun örneğini bu şekilde göstermek istedik. Oğlumuz gördüğünüz gibi Beşiktaşlı doğdu.\"

Hatice Ataman da eşiyle evlendikten sonra Beşiktaş sevgisinin daha da arttığını ifade ederek, \"Ben de Beşiktaşlıyım. Eşimle evlenmeden önce de Beşiktaşlıydım ama eşimden sonra Beşiktaş\'a olan aşkım 1000 kat daha arttı diyebilirim. Daha çok seviyorum şu anda. Oğlumuzun da bu şekilde bir ortamda doğmasında en büyük emek eşimindir. Ben de onun yanında bu meyveden yararlanmış oluyorum\" diye konuştu.



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