Bebeğini vegan beslemeye çalışırken gelişimini durduran anneye dava

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan vegan bir annenin son zamanlarda yalnızca meyve ve fındıkla beslediği bebeğinin vücudunda lekeler çıkmaya ve motorik hareketlerinde yavaşlama gözlemlenmeye başlandı. Bunun üzerine bebeğin babası çocuğunu ayrıldığı eşinden alarak Çocuk ve Gençlik Hizmetleri'ne götürdü.

Washington Post'un haberine göre bebeğin durumunu gören yetkililer çocuğu derhal hastaneye sevk etti. Batı Virginia'daki bir hastanede tedavi altına alınan bebeğin yetersiz beslenme nedeniyle gelişiminin durduğu ve cilt problemlerinin gözardı edilmesi halinde septik şoka girebileceği tespit edildi.

33 yaşındaki anne hakkında ‘‘çocuğun hayatını tehlikeye atmak‘‘ suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi. Bebeğin artık babasıyla yaşadığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çocuklar vegan yetiştirilebilir mi?

Veganizm ya da veganlık çeşitli nedenlerden dolayı hayvansal ürünlerin yenilmesini reddeden bir beslenme türü. Vejetaryanlar hayvan etini tüketmeyi reddederken veganlar hayvanlardan elde edilen süt, yumurta, bal gibi hiçbir ürünü tüketmiyor.

Uzmanlar vegan bir beslenme tarzının normalde bebek ve çocukların hastalanmasına ya da açlık çekmesine neden olmayacağıını, ancak veganlığın sağlıklı bir çocuk yetiştirmeyi zorlaştırabileceğini belirtiyor. Zira, ebeveynlerin çocuğun yeterli kalori aldığından ve besleyici gıdaları da dengeli tükettiğinden emin olmaları gerekiyor.