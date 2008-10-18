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Yaşam

Bebeğini öldüren anneye ömür boyu hapis

Bebeğini tekmeleyerek öldüren 19 yaşındaki anne ömür boyu hapse çarptırıldı.

18 Ekim 2008 03:00

Bebeğini tekmeleyerek öldüren 19 yaşındaki anne ömür boyu hapse çarptırıldı.

Fatih’te 16 Eylül 2007’de iki arkadaşının yardımıyla doğurduğu bebeğini tekmeleyerek öldüren Pelin Sözel (19), son duruşmada, küçük yaşta annesinden ve babasından ayrı kaldığını, uyuşturucu madde kullanmaya başladığını, ne yaptığını bilmediğini söyledi. Suç ortağı arkadaşları Hilal Kuşcu ve Seren A. ise beraatlarını istedi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözel’i gayri resmi ilişki sonucu doğan bebeğini öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ceza, iyi halden ömür boyu hapse çevrildi. Bu suça iştirak eden Hilal Kuşcu ve 17 yaşındaki Seren A. da önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Mahkeme daha sonra Hilal Kuşcu’nun cezasını 12 yıl 6 aya, Seren A.’nınkini ise 8 yıl 4 aya indirdi.

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