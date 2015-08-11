Bebeğini internetten satışa çıkardı!

İngiltere, ikinci el ürünlerin satıldığı bir internet sitesinde kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının kendi çocuğu olduğunu iddia ettiği bebeği internet üzerinden satışa çıkarttı.



Milliyet'te yer alan habere göre, internet sitesinde yer alan bir ilanda önümüzdeki aylarda 2 yaşına basacak olan bir bebek satışa sunuldu.

15 bin sterlin (65 bin TL) fiyat biçilen çocuğun kimliği açıklanmazken sitede yer alan ilan tepkileri de beraberinde getirdi.



Gelen tepkilerin ardından 'jamescamalida' isimli kullanıcı tarafından verilen ilan site yönetimince kaldırıldı. Bunun üzerine ilanı başka bir sitede yayınlayan kullanıcı Daniel adındaki bebeğin ne tarz oyuncaklardan hoşlandığı detayını da ilana eklemekten geri kalmadı.



Teklifte bulunan kişilere evlat edinme prosedüründe yardımcı olacağını belirten kullanıcının ilanının gerek olup olmadığı hakkında bir bilgi ise bulunmuyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis kullanıcının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Söz konusu kullanıcı yakalanması durumunda hakim karşısına çıkacak.