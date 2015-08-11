T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bebeğini internetten satışa çıkardı!

Sitede yer alan ilan gelen tepkilerin ardından kaldırıldı

11 Ağustos 2015 22:57

İngiltere, ikinci el ürünlerin satıldığı bir internet sitesinde kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının kendi çocuğu olduğunu iddia ettiği bebeği internet üzerinden satışa çıkarttı.


Milliyet'te yer alan habere göre, internet sitesinde yer alan bir ilanda önümüzdeki aylarda 2 yaşına basacak olan bir bebek satışa sunuldu.

15 bin sterlin (65 bin TL) fiyat biçilen çocuğun kimliği açıklanmazken sitede yer alan ilan tepkileri de beraberinde getirdi.

Gelen tepkilerin ardından 'jamescamalida' isimli kullanıcı tarafından verilen ilan site yönetimince kaldırıldı. Bunun üzerine ilanı başka bir sitede yayınlayan kullanıcı Daniel adındaki bebeğin ne tarz oyuncaklardan hoşlandığı detayını da ilana eklemekten geri kalmadı.

Teklifte bulunan kişilere evlat edinme prosedüründe yardımcı olacağını belirten kullanıcının ilanının gerek olup olmadığı hakkında bir bilgi ise bulunmuyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis kullanıcının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Söz konusu kullanıcı yakalanması durumunda hakim karşısına çıkacak.

 

ETİKETLER

bebeksatışinternethaberweb

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24