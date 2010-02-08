Bebeğini havalandırma boşluğuna atmış

T24-

Doğum sırasında evde yalnızmış

Karşıyaka’da, gayrimeşru ilişki sonucu hamile kalan Mevlüde Pozan (28), tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği 3’üncü kattaki evinin havalandırma boşluğuna atarak ölümüne neden oldu. Adliyeye sevk edilen Pozan, tutuklandı.Girne Bulvarı yakınlarındaki bir apartmanın alt katında oturan vatandaşlar, önceki gün havalandırma boşluğundan gelen ağır kokuyu fark etti. Havalandırma boşluğuna bakan apartman sakinleri, bebek cesedini görünce durumu polise bildirdi. Polis, yeni doğmuş erkek bebeğin, birkaç gün önce öldüğünü belirledi. Bebek, nöbetçi savcının talimatıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Apartmanda araştırma yapan polis, ablasının 3’üncü kattaki dairesinde kalan Mevlüde Pozan’ı gözaltına aldı. Pozan, gayrimeşru ilişki sonucu hamile kaldığı halde bol kıyafetler giyerek bu durumu gizlediğini, yakınlarının da bir şey anlamadığını söyledi. Evde yalnız olduğu sırada tuvalette doğum yaptığını anlatan genç kadın, bebeğini de havalandırma boşluğuna attığını belirtti. Yakınları, hamile olduğunu anlamadıklarını kaydetti. Başından bir evlilik geçtiği belirlenen Pozan, emniyetteki işlemlerinin ardından “bebeğini kasten öldürme” suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan Pozan, cezavine gönderildi.