-Bebeğini 18 yıl sonra doğurdu TEL AVİV (A.A) - 16.11.2011 - İsrail'de bir kadın, 18 yıl önce dondurulan "bebeğini" doğurdu. Yediot Ahronot gazetesinin "Soğuktan gelen bebek" başlığıyla verdiği habere göre, 41 yaşındaki kadın, gençliğinde, hamile kalamaması üzerine 1993'te defalarca tüp bebek denemesi yaptığını, ancak hepsinde başarısız olduğunu belirtti. Bir süre sonra, çok sayıda dondurulmuş döllenmiş yumurtası olmasına rağmen tedaviyi bıraktığını anlatan kadın, ardından sürpriz şekilde doğal yollardan hamile kaldığını, bugün 14 ve 16 yaşında olan iki kızını dünyaya getirdiğini ifade etti. Ancak üçüncü bir çocuk isteğinin ağır basması üzerine 1993 yılında dondurulan embriyonlarla yeniden tüp bebek denemelerine başladığını kaydeden kadın, sonuncu embriyonda başarılı olduğunu ve üçüncü kızını doğurduğunu belirtti. Hafta sonunda Afula'da doğum yapan kadın, bebeğin aslında en büyük kızı olduğunu söyleyerek, "Kucağımdaki bebek aslında 18 yaşında" dedi.