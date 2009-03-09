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Yaşam

Bebeğin katili anne çıktı

Kâğıthane’de 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen 33 günlük bebeğin katil zanlısı olarak annesi gözaltına alındı

09 Mart 2009 02:00

Kâğıthane’de psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sümeyye Demir, 33 günlük bebeği Aslıhan Dilara’yı 20’den fazla bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre 25 yaşındaki Sümeyye Demir dün sabah yatak odasına girerek, kocası Eyüp Demir’i “Kalk çocuğa bak” diye uyandırdı. Demir çocuğunun bulunduğu odaya yönelirken, Sümeyye Demir yatak odasında kaldı.

Baba kundaktaki çocuğu kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Polis, bebeğin vücudunda 20’den fazla bıçak darbesi belirledi.

Gözaltına alınan anne ve babanın sakin tavırları dikkat çekti. Uzmanlar annenin loğusalığın da etkisiyle cinayeti işlemiş olabileceğini bildirdi.

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