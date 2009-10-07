'Bebeğin 3 ismi bile olabilir'

Doğum için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti önceki gün doktor kontrolüne gidip bebeğinin kalp atışlarını dinledi.



Binbir Gece dizisindeki Şehrazat ile Onur’un aşkı gibi Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin aşkıda geçtiğimiz ağustos ayında mutlu sona ulaşmıştı. Aşk sarhoşu çift, düğün gecesi gazetecilere sürpriz yaparak bir bebek beklediklerini açıklamıştı. O günden sonra pek fazla ortalıkta görünmeyen beş aylık hamile Korel ile eşi önceki gün Nişantaşı’nda doktor kontrolüne gitti.



Bebeklerinin kalp atışlarını dinleyen Bergüzar Korel- Halit Ergenç çifti, erkek bebek beklediklerini söyledi. Muayenede oğlunun kalp atışlarını dinleyen Korel’in hamileliğini iyi geçtiği öğrenildi. Bebeğe Bergüzar Korel’in babası merhum Tanju Korel’in ismini verecekleri konusunda bir şey söylemeyen ikili, “İsim için henüz karar vermedik. İki, hatta üç adı olabilir” dedi.





