Bebeği kurtaran kahramana soruşturma

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'Vicdanen çok rahatım'

Yeğeni değil arkadaşının oğluymuş

Milliyet'in haberine göre, Akkonak Mahallesi’ndeki beş katlı bir apartmanın birinci katındaki Sait Arslan’a ait dairede, dün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede genişlerken, tem apartmanı yoğun duman sarınca üst kattakiler dışarı çıkamadı. Beşinci kattaki bir aylık Yavuz Efe bebek ve annesi Funda Elitaş ile 7 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, balkonlara çıkarak, yardım bekledi.Gelen itfaiye ekibinin merdiveni kısa kalınca panik çıktı. Bunun üzerine inşatlarda demir doğrama işleri yapan Hüseyin Varol, balkon korkuluklarından beşinci kata tırmandı. Annesinin kucağındaki 1 aylık bebeği, gömleğiyle sırtına bağlayan Varol, yine aynı şekilde aşağı indi. Mahsur kalan Güllü Bozdemir de balkon korkuluklardan inerek canını kurtardı. İtfaiyenin yangını söndürmesi ve dumanın tahliye edilmesinin ardından mahsur kalan diğer kişiler de dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 7 kişi ile bebeği kurtaran Varol, çeşitli hastanelerde tedavi edildi.Hayatını hiçe sayarak bebeği kurtaran Hüseyin Varol, çevredekiler tarafından alkışlanıp, kahraman ilan edildi. Ancak, bölgeden sorumlu Çınar Polis Karakolu tarafından ’görevli memurlara engel olduğu, kendisi ve başkalarının hayatını tehlikeye attığı’ iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.Bunu öğrenince şaşırdığını söyleyen Hüseyin Varol, soruşturma sonunda dava açılırsa mahkemeye gitmeyeceğini söyledi. Kurtardığı bebekle gittikleri hastanede, doktorların 5 dakika daha gecikilse bebeğin yaşamının tehlikeye gireceğini söylediklerini anlatan Varol, şunları söyledi:"Aynı apartmanda kardeşim oturuyor. Apartmandan duman çıktığını görünce hemen olay yerine koştum. Beşinci kattaki çocuğu görünce dayanamadım. Çünkü, itfaiye ekipleri bir şey yapamıyordu. O an sadece bebeği kurtarmayı düşündüm. Bebeği kurtardım, vicdanen çok rahatım. Ancak, polis hakkımda soruşturma başlattı. Tutatanak tutup, imzalattılar. Hata kendimi tehlikeye attığım için kızıp, eleştirenler de oldu. Bunları kafama takmıyorum. Dava açılırsa mahkemeye gitmeyeceğim. Çünkü kötü bir şey yapmadım. Hayat kurtardım."Kurtardığı bebeği tanımadığını belirten Varol, "Apartman sakinleri olayın şokuyla bebeğin yeğenim olduğunu söylemişler. Bebekle bir akrabalığım yok. Sonradan mahalleden bir arkadaşımın oğlu olduğunu öğrendim" diye konuştu.Hüseyin Varol, gazetecilerle birlikte kurtardığı Yavuz Efe bebeği babaannesi Şefika Elitaş’ın Bağbaşı Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Kucağına alıp, sevdiği bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen Varol, büyük sevinç yaşadı.Bebeğin amcası İdris Elitaş ise, "Hüseyin’in yaptığı büyük fedakarlık ve kahramanlıktır. İtfaiye ekipleri hiçbir şey yapamadı. Hüseyin’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Güllü Bozdemir de, can havliyle balkon korkuluklardan nasıl indiğine hayret ettiğini söyledi.