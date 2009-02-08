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Yaşam

Bebeği köpekler parçaladı

Üç buçuk aylık bir bebek, büyükannesinin Jack Russell ve Bull Teriyer cinsi iki köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü.

08 Şubat 2009 02:00

Galler'de üç buçuk aylık bir bebek, büyükannesinin Jack Russell ve Bull Teriyer cinsi iki köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü.

İngiliz Independent ve Times gazetelerinin haberlerinde, erkek çocuğu Jayden Joseph Mack'in, önceki gece anne ve babası dışarıdayken, büyükannesi Denise Wilson'ın Ystrad Mynach'daki evinde, Staffordshire Bull Teriyeri Tyson ve Jack Russell cinsi Lucy adlı köpekler tarafından beşiğinde uyurken öldürüldüğü bildirildi.

Haberde, büyükanne Wilson'un köpeklerin saldırısından sonra çığlıklar içinde komşularından yardım istediği, komşulardan birinin süni teneffüs uyguladığı bebeğin kaldırıldığı Prince Charles Hastanesinde öldüğü belirtildi.

Köpeklerin saldırıdan sonra Ystrad Mynach veterinerine götürüldüğü, bebeğin Alexandra (30) ve Christopher Mack (31) çiftinin tek çocukları olduğu kaydedildi.

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