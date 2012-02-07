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Sağlık

‘Bebeği kaşıkla beslemeyin’

İngiliz bilim insanları, anne sütünden veya biberon mamasından katı gıdaya geçişte bebeğin kaşıkla beslenmesinin obezite riskini artırdığı görüşünde.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - İngiliz bilim insanları, anne sütünden veya biberon mamasından katı gıdaya geçişte bebeğin kaşıkla beslenmesinin obezite riskini artırdığı görüşünde.
 

Bilim insanları, katı gıdalara geçen bebeğin, minik parçalar halinde verilen yemeği kendi elleriyle yemesinin, çocuğu şişmanlık ve obeziteden koruduğunu bildirdi.


İngiliz bilim adamları, sonuçları British Medical Journal'da yayımlanan araştırmalarında, ek gıdaya başlarken püre şeklindeki gıda kaşıkla verilen bebeklerin, önlerine konulan küçük parça halindeki gıdayı kendisi yiyen çocuklara oranla şişman olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.


Bilimciler, kaşıkla beslenen bebeklerin ileride şekerli yiyecekleri daha çok sevdiğini belirtti.

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