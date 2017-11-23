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Yaşam

'Bebeğe isim koyma' tartışmasında çatışma çıktı; 1 ölü, 7 yaralı

Osmaniye’de yaşanan çatışma ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı

23 Kasım 2017 20:53

Osmaniye'de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, Osmaniye’de Karaboyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden de husumet bulunan iki aile arasında yeni doğan bir bebeğe isim koymada anlaşmazlığa düştükleri için tartışma çıktı.

İki aile birbirine girdi

Tartışma sonucunda ismi öğrenilemeyen bebeğin annesi baba evine gitti. Burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgaya her iki ailenin fertleri de karıştı.

1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen ve bebeğin dayısı 23 yaşındaki Musa Çeçan, av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişi de yaralandı.

10 kişi gözaltına alındı

Yaralılar Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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