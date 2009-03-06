Bebeğe ilk aşı anneden

Sindirim sistemindeki bağışıklığı sağlayan ilk anne sütü, bebekleri kalın bağırsak kanserinden koruyor.



Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, sezaryenle doğan bebeklere anne sütü yerine hemen mama verilmesinin, çocukların, kalın bağırsak kanserinden korunmasını sağlayan kolostrumu alamamasına neden olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı, Tıbbi Onkoloji Derneği ve Alman Merck Serono işbirliği ile başlatılan “Kolon Kanseri Bilinç-lendirme Kampanyası” basın toplantısı Radisson Sas Otel’de gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Murat Tuncer, kolon kanserinin Türkiye’de yükselişte olduğunu ifade ederek “Sindirim sistemi kanserlerindeki ilk riski yeni doğanda veriyoruz bebeklere. Annenin sütü gelmiyor diye, sezaryenden sonra bebeğe mama veriliyor” dedi.



İlk emzirme



Özellikle özel hastanelerde doğan bebeklerin hemen hemen hepsinin, sindirim sistemindeki bağışıklığı kuran ilk anne sütünde olan kolostrumu almadığını anlatan Tuncer, “Kolestrum canlı bir doku ve ilk emzirmede hayat boyu onu sindirim sistemi kanserlerinden koruyacak bir doku veriyoruz” diye konuştu.



Bebeklerdeki kolik olarak bilinen karın ağrısını gidermek için kullanılan bitkisel ilaçların zararlarına da değinen Tuncer, şunları söyledi:



“Kolik için piyasada inanılmaz ilaçlar var. İlaçları herkes elde edebiliyor. Bu ilaçları verdiğiniz zaman, öncelikle çocukların karın ağrısının altında ne var bu atlanıyor. Uzun vadede ise sindirim sistemi kanserlerinin ilk riski veriliyor.”

