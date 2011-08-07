-BEBE TARİHE GEÇMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Bebe, Beşiktaş tarihine geçmek istediğini söyledi. Bebe, Hollanda kampında Lig TV'ye yaptığı özel açıklamada, Beşiktaş'ta olmaktan her geçen gün daha çok zevk aldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Çok güzel bir grubuz ve güzel günler geçiriyoruz. Daha yüzde 100 seviyede değilim. Seviyemi yüzde 100'e çıkarmaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarına ve camiasına yardım etmeye çalışıyorum. Birçok hedefimiz var. En büyük hedefimiz Beşiktaş'ı ileriye taşımak. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Burada şampiyonluk kazanmak, elimden gelenin fazlasını gösterip Beşiktaş tarihinde olmak istiyorum.'' İstanbul'a gelmeden önce Beşiktaş'ı tanıdığını ifade eden Bebe, ''Beşiktaş'ı bir tek ben değil tüm dünya tanıyor, büyük bir takım. Türk futbolu devamlı gelişim içinde. Bu ligin bana da faydaları olacağını düşünüyorum. Çok gol atıp elimden gelenin fazlasını verip bu güzel futbol ülkesinden iyi şekilde yararlanmak istiyorum'' diye konuştu. İstanbul'un çok hoşuna gittiğini, Türk insanının çok cana yakın olduğunu belirten Bebe, ''Bugüne kadar beni çok iyi karşıladılar. Beşiktaş taraftarı için fazla bir şey söylemeye gerek yok, devamlı takımlarına destek oluyorlar'' dedi.