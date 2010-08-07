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Kültür-Sanat

Beatles’ın piyanosu satılıyor

Abbey Road Kayıt Stüdyosu, The Beatles tarafından kullanılan The Challen marka piyanoyu satışa çıkardı

07 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyanın en ünlü müzik stüdyolarından Abbey Road Kayıt Stüdyosu, The Beatles tarafından kullanılan The Challen marka piyanoyu koleksiyoncuların beğenisine sundu.

The Beatles’ın albümlerinin yanı sıra Pink Floyd’un “Dark Side of The Moon” isimli albüm çalışmalarında da kullanılan piyanonun 16 Ağustos’ta gerçekleşecek müzayedede 150 bin pound’a alıcı bulması bekleniyor. Abbey Road Stüdyoları’nın 1964’te aldığı piyano uzun süre dünyanın önemli albüm çalışmalarına tanıklık etti. The Beatles grubunun “Paperback Writer”, “Tomorrow Never Knows” gibi hit parçalarının kayıtları bu piyanoyla gerçekleştirildi.


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