-Beatles'ın kurucularından Lennon'ın dişi açık artırmada ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın kurucularından John Lennon'ın temizlikçisine hatıra olarak saklaması için verdiği dişi, önümüzdeki ay düzenlenecek açık arttırmayla satışa sunulacak. Lennon'ın, 60'lı yıllarda İngiltere'nin Surrey kentinde yaşadığı dönemde ev işlerine yardım etmesi için işe aldığı kadına hediye ettiği dişin 10 bin pounda alıcı bulması bekleniyor. Lennon, evinin mutfağında kendi çektiği dişini bir parça kağıda sararak Beatles hayranı kızına vermesi için temizlik görevlisi Dot Jarlett'a hediye etmiş. Jarlett'ın oğlunun anlattığına göre, Lennon çalışanından önce dişi çöpe atmasını istemiş, ardından atmak yerine Beatles hayranı kızına hatıra olarak verebileceğini söylemiş. Lennon'ın bu hediyesinin ailesi tarafından son derece kişisel bir jest olarak algılandığını belirten Jarlett'ın oğlu, Beatles üyesinin ''Dot teyze'' diye hitap ettiği annesini aileden biri gibi gördüğünü ve ona karşı her zaman çok cömert davrandığını belirtti. Dot Jarlett, daha önce de John Lennon'a ait bir ceketi satmıştı. Açık arttırmayı düzenleyen Omega Auctions'dan Karen Fairweather, Lennon'ın dişinin şimdiye kadar satışa çıkardıkları ''en şahane ve en garip parça'' olduğunu söyledi. Fairweather, dişin ''eşsiz'' bir parça olduğunu ve 10 bin pounddan çok daha yüksek bir rakama satılma potansiyelinin olduğunu da kaydetti. Lennon'ın dişi 5 Kasım'da satışa sunulacak.