Beatles video oyunu oluyor

ABD'de eylül ayında piyasaya çıkacak yeni video oyununda, efsanevi İngiliz rock grubu Beatles yeniden hayat buluyor.



Apple Corps, MTV Games (Viacom grubu) editörleri ve Harmonix, ABD, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 9 Eylülde piyasaya çıkacak oyunda, oyuncuların John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr ya da George Harrison olup, gerçeklerine benzer enstrümanlar kullanarak ekranda görünen notalarla oynayabileceğini açıkladı.



Grubunun hayatta olan üyelerinden Paul McCartney, ekim ayında proje aşamasındaki oyunla ilgili olarak, ilk kez Beatles grubunun müziklerinin bir video oyununda kullanılacağını söylemiş ve "Proje eğlenceli bir fikir. İnsanların müziğimizi içinden tanıma olanağına sahip olabileceklerinden dolayı mutluyum" demişti.



Grubun bir başka üyesi Ringo Starr da, "Beatles, zaman akıp gittikçe evrim geçirmeyi sürdürüyor, Beatles'ın mirasının, içinde bulunduğumuz bilgisayarlı dünyada, 21. yüzyılın doğal akışında bir yer bulması mükemmel" ifadesini kullanmıştı.



Oyunun oluşumuna, McCartney ve Starr'ın yanı sıra, John Lennon ve George Harrison'ın dul eşleri Yoko Ono ve Olivia Harrison da katkıda bulunduğu belirtiliyor.

