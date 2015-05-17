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Kültür-Sanat

Beatles üyesi Harisson'un gitarı, 485 bin dolara satıldı

Harrison, bu gitarı Beatles'ın doğduğu şehir olan Liverpool'daki gece klübü "Cavern Club"ta çaldığı dönemde kullanmıştı

17 Mayıs 2015 10:51

New York’ta düzenlenen bir açık artırmada ünlü İngiliz müzik grubu Beatles üyelerinden George Harrison’un kullandığı, 1963 yapımı “Mastersound" elektro gitarı 485 bin dolara satıldı. 

"Julien’s Auctions" Müzayede Evi’nin New York'ta Times Meydanı'ndaki Hard Rock Cafe’de yaptığı açık artırmada ünlü müzisyenlerin eşyaları satışa sunuldu.Açık artırmada 2001 yılında vefat eden Beatles üyesi George Harrison'un kullandığı elekto gitar vergi, komisyon ve tüm ücretler dahil 485 bin dolara alıcı buldu. 

Gitara açık artırma öncesinde 400 bin ila 600 bin arasında değer biçilirken, Beverly Hills merkezli Julien's Müzayede Evi'nin direktörü Martin Nolan, yaptığı açıklamada müzayededen 2-4 milyon dolar satış beklediklerini ifade etti.
Harrison gitarı, 1960'lı yılların başında, Beatles'in doğduğu şehir Liverpool'daki gece klübü "Cavern Club"ta çaldığı dönemde kullanmıştı.

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