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Kültür-Sanat

Beatles tüm şarkılarıyla internette

Grubun tüm albümleri ve tek tek şarkıları iTunes aracılığıyla internetten indirilebilecek.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Grubun tüm albümleri ve tek tek şarkıları  iTunes aracılığıyla internetten indirilebilecek.
 
Efsanevi müzik grubu Beatles, artık tüm şarkılarıyla internette. Grubun 13 stüdyo albümü, bundan böyle Apple şirketinin iTunes programıyla internetten indirilebilecek. Ayrıca Beatles'ın tüm şarkıları tek tek de satın alınabilecek.

Her şarkı yaklaşık 2 dolara, her albüm de yaklaşık 13 dolara satılacak.

Beatles'ın 13 albümünün elden geçirilmiş stereo ve mono kayıtları geçen yıl cd ve dijital formatta, set halinde satışa sunulmuştu. Ancak şarkıların tek başına internette satışına izin verilmiyordu.

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