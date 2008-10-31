Beatles ilk defa video oyununda

Beatles grubunun hala hayatta olan üyeleri, grubun şarkılarının ilk kez bir video oyununda kullanılacağını duyurdular.Video oyunları geliştiren MTV Games, başarı elde eden "Rock Band" oyunun yaratıcısı Amerikan Harmonix şirketinden yardım alacaklarını açıkladı, ancak henüz ticarileşmemiş oyunun ayrıntıları hakkında bilgi vermedi."Rock Band" oyununda, gerçeğe benzer enstrümanlar kullanılarak ve ekranda görünen notalarla oynayarak sanal bir grup kuruluyor.İlk kez Beatles grubunun müziklerinin bir video oyununda kullanılacağını belirten grup üyesi Paul McCartney, yazılı açıklamasında, "Proje eğlenceli bir fikir. İnsanların müziğimizi içinden tanıma olanağına sahip olabileceklerinden dolayı mutluyum" dedi.Grubun bir başka üyesi Ringo Starr da, "Beatles, zaman akıp gittikçe evrim geçirmeyi sürdürüyor, Beatles'ın mirasının, içinde bulunduğumuz bilgisayarlı dünyada, 21. yüzyılın doğal akışında bir yer bulması mükemmel" diye konuştu.Oyunun oluşumuna, McCartney ve Starr'ın yanısıra, John Lennon ve George Harrison'ın dul eşleri Yoko Ono ve Olivia Harrison da katkıda bulunuyor. Yoko Ono da projeyi çok sevdiğini ve projenin yıllarca genç kuşaklara esin kaynağı olmayı ve gençleri teşvik etmeyi sürdürmesini umduğunu söyledi.İlgili haberler: